このページの本文へ

AMD、次世代AI超解像「FSR 4.1」を7月に提供。Radeon RX 6000シリーズ向けも2027年に対応予定

2026年05月15日 20時00分更新

文● ドリル北村

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　米AMDのComputing and Graphicsグループ担当SVP兼GMであるJack Huynh氏は、ビデオ発表を通じて、同社の超解像技術の最新世代となる「FSR（FidelityFX Super Resolution）Upscaling 4.1」を7月より順次提供開始すると発表した。

AI超解像技術のFSR Upscaling 4.1を7月より提供開始

待望の機械学習ベースへの移行、RDNA 3から先行対応

　FSR Upscaling 4.1の最大の特徴は、従来のアルゴリズムベースから、機械学習（AI）を活用したアップスケーリングへと進化した点にある。これにより、ハードウェアを物理的にアップグレードすることなく、よりシャープなビジュアルとスムーズなフレームレートの両立が可能になるという。

　まず2026年7月より、RDNA 3アーキテクチャーを採用する「Radeon RX 7000シリーズ」向けに提供が開始される。最新のAMDソフトウェア・ドライバーをインストールするだけで、ローンチ時から300以上の対応タイトルにおいて、このAIアップスケーリングの恩恵を受けられる仕組みだ。

旧世代のRDNA 2も2027年に救済へ

　今回の発表で注目すべきは、前世代の「RDNA 2（Radeon RX 6000シリーズ）」ユーザーに対するロードマップも示された点だ。AMDは2027年第1四半期に、RDNA 2 GPU向けにもFSR Upscaling 4.1を展開する予定であると明言した。

RDNA 2向けにもFSR Upscaling 4.1を2027年第1四半期に提供予定

　Jack Huynh氏は、「世界中で10億台以上のゲーミングデバイスにパワーを供給している責任を深く重んじている」と述べ、最新世代のGPUだけでなく、既存のエコシステム全体を最新のAIツールで支援し、製品寿命を延ばす方針を強調している。

　競合するNVIDIAのDLSSに対する強力な対抗馬として、オープンかつ幅広いハードウェアをサポートするFSR Upscaling 4.1が、PCゲーム市場にどのようなインパクトを与えるのか、7月のローンチに注目が集まる。

【関連サイト】

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
AMD記事アクセスランキング
お勧めのAMD記事