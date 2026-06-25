任天堂は6月25日、Nintendo Switch 2専用ソフト「Star Fox（スターフォックス）」を発売した。

本作は、戦闘機でレーザーを撃ちながらステージを攻略する3Dシューティングゲームのリメイク作品。1993年にスーパーファミコン用ソフトとして初代が発売され、1997年に「スターフォックス64」が大ブレイクし、「世界一売れたシューティングゲーム」としてギネス世界記録にも登録されている。

発売日の0時からダウンロード版が解禁され、多くのユーザーが早速プレイ。「スターフォックスおもしれぇぇぇ」「なんか“もう1回”って遊びたくなるな」「想像の何倍も良かった」「俺ぁこのためにSwitch 2を買ったんだ」など好評の声が寄せられていた。

新要素として実装された「ホロメモリ」も好評だ。キャラクターやマシン、惑星や敵などのデータが閲覧でき、ゲームを進めていくことで過去シリーズでは明かされてこなかった情報も見られるように。「こういうのでいいんだよ」「体験を変えず世界観を厚くしてくれるの満点」と絶賛されている。

また、公式からは不具合修正のアップデートも告知された。「特定のステージでブーストを何度も使ってボスを追い越すと、ステージがクリアできなくなる不具合」などを修正している。結構多いので、一読しておくといいかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：Star Fox（スターフォックス）

ジャンル：シューティング

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年6月25日）

価格：6480円（パッケージ）／5480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～8人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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