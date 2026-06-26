Amazonセール情報大紹介！ 第1952回
掃除の頻度を上げたいなら約930gのマキタ充電式クリーナが28％オフ
2026年06月26日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マキタ「充電式クリーナ CL116DWI」をチェック！
マキタの「充電式クリーナ CL116DWI」がAmazonで割引対象。参考価格16,170円のところ、28％オフの11,664円で販売中。
掃除そのものよりも、面倒なのは掃除機を使うための準備だったりする。コードを引き出してコンセントにつなぎ、使い終われば片付ける。その一連の手間があるだけで、小さなゴミを見つけても「あとでいいか」と後回しになりがちだ。
手軽さを重視するなら、注目したいのがマキタの「充電式クリーナ CL116DWI」。約930gの軽量ボディを採用したコードレスのバッテリ内蔵式モデルで、必要なときにサッと使いやすい。
①軽量ボディ＆コードレス
約930gの軽量ボディを採用したコードレスクリーナ。Li-ion 10.8V・2.0Ahバッテリを本体に内蔵した充電式モデルで、充電器も付属する。1充電あたりの連続使用時間は約15分、吸込仕事率は標準21Wとなっている。
②使いたい時だけ素早くON/OFF
トリガスイッチ式を採用し、使いたい時だけ素早くON/OFFできるほか、バッテリ消費を低減。パイプロックボタンを備え、パイプを確実に固定できるほか、取り外しもボタンを押すだけで行なえる。充電・バッテリ切れお知らせLEDランプも搭載する。
③ゴミ捨ても簡単なカプセル式
集じん方法にはカプセル式を採用し、カプセル部をひねって外すだけでゴミ捨てが可能。集じん容量は560mLで、フロア・カーペットノズル仕様を採用するほか、サッシ（すきま）用ノズルも付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1953回
トピックス天井から風、この価格ならアリ。山善の小型シーリングファンライトが5,880円
-
第1951回
トピックスOffice 2年付きCopilot+ PC、13インチSurface Laptopが16万円台
-
第1950回
トピックスAmazon限定は8GB→16GB。ASUS「Vivobook Go 15」が8万円台
-
第1949回
トピックス出かける前の「あれどこ？」対策に。山崎実業のトレー付き傘ホルダー
-
第1948回
トピックス見た目はヘッドホン。でも耳はふさがない。NTT技術搭載の「nwm ONE」
-
第1947回
トピックス暑くなったら外す、寒くなったら足す。コールマンのマルチレイヤー寝袋が26％オフ
-
第1946回
トピックス本日までAmazonで3.4万円引き。Office付きのNEC「LAVIE N15」が11万円台
- この連載の一覧へ