掃除の頻度を上げたいなら約930gのマキタ充電式クリーナが28％オフ

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【Amazonで割引中】マキタ「充電式クリーナ CL116DWI」をチェック！

マキタの「充電式クリーナ CL116DWI」がAmazonで割引対象。参考価格16,170円のところ、28％オフの11,664円で販売中。

掃除そのものよりも、面倒なのは掃除機を使うための準備だったりする。コードを引き出してコンセントにつなぎ、使い終われば片付ける。その一連の手間があるだけで、小さなゴミを見つけても「あとでいいか」と後回しになりがちだ。

手軽さを重視するなら、注目したいのがマキタの「充電式クリーナ CL116DWI」。約930gの軽量ボディを採用したコードレスのバッテリ内蔵式モデルで、必要なときにサッと使いやすい。

①軽量ボディ＆コードレス

約930gの軽量ボディを採用したコードレスクリーナ。Li-ion 10.8V・2.0Ahバッテリを本体に内蔵した充電式モデルで、充電器も付属する。1充電あたりの連続使用時間は約15分、吸込仕事率は標準21Wとなっている。

②使いたい時だけ素早くON/OFF

トリガスイッチ式を採用し、使いたい時だけ素早くON/OFFできるほか、バッテリ消費を低減。パイプロックボタンを備え、パイプを確実に固定できるほか、取り外しもボタンを押すだけで行なえる。充電・バッテリ切れお知らせLEDランプも搭載する。

③ゴミ捨ても簡単なカプセル式

集じん方法にはカプセル式を採用し、カプセル部をひねって外すだけでゴミ捨てが可能。集じん容量は560mLで、フロア・カーペットノズル仕様を採用するほか、サッシ（すきま）用ノズルも付属する。