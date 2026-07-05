Snapdragon X Plusと1TBを搭載したSurface Laptop特別モデルが14万円台

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】マイクロソフト「Surface Laptop 13（特別モデル）」をチェック！

マイクロソフトの「Surface Laptop 13（特別モデル）」がAmazonで割引対象。参考価格162,800円のところ、13％オフの142,362円で販売中。

Surfaceはシリーズ内でも構成の違いが多く、どれを選ぶか迷いやすい。今回Amazonで割引対象となっている「Surface Laptop 13（特別モデル）」は、Snapdragon X Plusと1TBストレージに加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属する構成。Surfaceを検討しているなら、まず候補に入れて比較したい1台だ。

①Snapdragon X Plus搭載のCopilot+ PC

Snapdragon X Plus（8コア）とQualcomm Hexagon NPU（45TOPS）、Qualcomm Adreno GPUを搭載するCopilot+ PC。16GB LPDDR5xメモリと1TB（UFS）ストレージを備える。

②Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属

Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属するほか、Windows Hello対応の指紋認証電源ボタンやMicrosoft Pluton TPM 2.0を搭載。Windows 11 Homeに加え、Microsoft Defenderも利用できる。

③13型タッチディスプレーと充実した装備

13型PixelSenseタッチスクリーンは1920×1280ドット、縦横比3:2を採用。フルHD Surface StudioカメラはWindows Studio Effectsに対応し、Dolby Audio搭載Omnisonicスピーカーやデュアルスタジオマイクも備える。バッテリー駆動時間は、ローカルビデオ再生で最大23時間、アクティブなWeb使用で最大16時間。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X Plus（8コア）

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】1TB（UFS）

【ディスプレー】13型 PixelSenseタッチスクリーン（1920×1280ドット、3:2）

【その他】Microsoft 365 Personal（24か月版）、Windows 11 Home