Amazonセール情報大紹介！ 第1954回
ソニーのノイキャンが13,700円。最大約30時間再生が可能な完全ワイヤレスイヤホン「WF-C710N」
2026年06月26日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ソニー ワイヤレスイヤホン「WF-C710N」をチェック！
ソニーの完全ワイヤレスイヤホン「WF-C710N」がAmazonで割引対象。参考価格17,600円のところ、23％オフの13,562円で販売中。
ソニーのノイズキャンセリングイヤホンも、1万円台から選べるようになった。「WF-C710N」は、高性能ノイズキャンセリングを備えた完全ワイヤレスイヤホン。ソニー製を検討しているなら、候補に入れておきたいモデルだ。
①初めてでも選びやすいソニーのノイキャン
ソニーが「初めてのノイズキャンセリングに一押し」と位置付ける完全ワイヤレスイヤホン。高性能ノイズキャンセリングを搭載し、電車やバス、街中、カフェなどでも音楽に没入できるとする。外音取り込み（アンビエントサウンド）モードにも対応する。
②最大約30時間再生のロングバッテリー
本体のみで約8.5時間、充電ケースを併用すると最大約30時間の再生が可能。さらに5分の充電で最大約60分再生できるクイック充電にも対応する。ロングバッテリーと急速充電を備え、外出先でも使いやすい仕様となっている。
③通話や接続も日常使いに配慮
AI技術を活用したクリアな通話品質に加え、2台の機器を同時接続できるマルチポイントにも対応。IPX4の防滴性能も備え、通勤・通学、ランニングやトレーニングなど幅広い用途で利用できる。
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