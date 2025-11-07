ロックスター・ゲームスは11月7日、シリーズ最新作「グランド・セフト・オートVI」（GTA6）の発売日について、再度延期すると発表した。新たな発売予定日は、2026年11月19日となる。

本作はこれまでにない規模と没入感をもって、オープンワールド体験の新たな地平を切り拓くタイトルとして開発が進められている期待の一作。

発表当初は2025年リリース予定とされていたが、次の発表で2026年5月26日に、そして今回2026年11月19日へと延期している。

理由は「みなさんが期待し、当然受けるべき完成度でゲームを仕上げるため」としている。つまり「さらなるクオリティアップのため」だ。

ユーザーからは「昔はよかった…13年かけてゲーム1本はひどすぎる」「信じられるか、GTA5はPS3の頃なんだぜ」と延期に嘆く声が寄せられている。いっぽう「好きなだけ何度でも延期していいよ」「納得できる作品になるなら待ちます」「真のファンならあと10年は待てるよな」など、“面構え”の違うファンからの応援メッセージもあった。

何度も延期を繰り返すほかのゲームをやり玉にあげるコメントも多く、ゲーム業界の「発売日延期」問題はファンを焦らしてやまない。「もういっそマスターアップしてから発売日発表してくれ！」という意見もあるが、広報的にはそうもいかない事情があるのだろう。企業もきっと頭を悩ませているに違いない。

ユーザーとしては、ただただ良い作品が出来上がるのを期待しながら待つだけである。

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日

価格：未定

CERO：審査予定

© 2025 Rockstar Games, Inc.