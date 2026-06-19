ついに来た「グランド・セフト・オートVI」6月25日より予約開始

文●Zenon／ASCII

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　ロックスター・ゲームズはシリーズ最新作「グランド・セフト・オートVI」（GTA6）プレオーダー（予約）を、6月25日より開始すると発表した。発売日は2026年11月19日予定となる。

　また、あわせて公式カバーアートも公開。公式サイトでは壁紙としてダウンロードできる。

　本作はこれまでにない規模と没入感をもって、オープンワールド体験の新たな地平を切り拓くタイトルとして開発が進められている期待の一作。発売まで約半年、続報に期待しよう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI
ジャンル：アクション
販売：ロックスター・ゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S
発売日：2026年11月19日
価格：未定
CERO：審査予定

© 2026 Rockstar Games, Inc.

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