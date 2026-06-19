ロックスター・ゲームズはシリーズ最新作「グランド・セフト・オートVI」（GTA6）プレオーダー（予約）を、6月25日より開始すると発表した。発売日は2026年11月19日予定となる。

また、あわせて公式カバーアートも公開。公式サイトでは壁紙としてダウンロードできる。

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

本作はこれまでにない規模と没入感をもって、オープンワールド体験の新たな地平を切り拓くタイトルとして開発が進められている期待の一作。発売まで約半年、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：グランド・セフト・オートVI

ジャンル：アクション

販売：ロックスター・ゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

発売日：2026年11月19日

価格：未定

CERO：審査予定

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