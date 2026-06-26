Amazonセール情報大紹介！ 第1953回
天井から風、この価格ならアリ。山善の小型シーリングファンライトが5,880円
2026年06月26日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善「シーリングファンライト（FFLC-S60VR）」をチェック！
山善の「シーリングファンライト（FFLC-S60VR）」がAmazonタイムセール対象。過去価格6,480円のところ、9％オフの5,880円で販売中。
脱衣所やキッチンは、部屋以上に熱がこもりやすい場所だ。とはいえ、限られたスペースでは扇風機を置きにくい。そんな悩みに応えるのが、山善の「シーリングファンライト（FFLC-S60VR）」。照明とファンを組み合わせ、天井付近の空気を循環させる。
①天井から風を届ける4段階ファン
ライト中央にファンを搭載し、天井付近の空気を循環させる構造を採用。脱衣所やキッチンでの換気にも対応する。風量は強・中・弱・微風の4段階で調整できるほか、ファンだけの単独運転や正逆回転にも対応する。
②人感センサーと静音モード
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサーを搭載し、消し忘れの心配を軽減。さらに、ファンの駆動音を抑えた静音モードも備える。ライトの点灯・消灯や風量、調光・調色はリモコンから操作できる。
③面発光でまぶしさを抑える
導光板がLEDの光を乱反射させることで、面全体が均一に発光。床面だけでなく天井や壁面も明るく照らし、まぶしさを抑えた光空間を実現する。ライトは3段階の調光と3色の調色に対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1952回
トピックス掃除の頻度を上げたいなら約930gのマキタ充電式クリーナが28％オフ
-
第1951回
トピックスOffice 2年付きCopilot+ PC、13インチSurface Laptopが16万円台
-
第1950回
トピックスAmazon限定は8GB→16GB。ASUS「Vivobook Go 15」が8万円台
-
第1949回
トピックス出かける前の「あれどこ？」対策に。山崎実業のトレー付き傘ホルダー
-
第1948回
トピックス見た目はヘッドホン。でも耳はふさがない。NTT技術搭載の「nwm ONE」
-
第1947回
トピックス暑くなったら外す、寒くなったら足す。コールマンのマルチレイヤー寝袋が26％オフ
-
第1946回
トピックス本日までAmazonで3.4万円引き。Office付きのNEC「LAVIE N15」が11万円台
- この連載の一覧へ