本日までAmazonで3.4万円引き。Office付きのNEC「LAVIE N15」が11万円台

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【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15」をチェック！

NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。過去価格151,800円のところ、22％オフの117,800円で販売中。

ノートPCは欲しいと思ったタイミングより、価格が下がったタイミングで検討しやすくなることも多い。Amazonタイムセール対象となったNECの「LAVIE N15」も、そのひとつ。15.6型ノートPCを探しているなら、この機会に一度目を通しておきたい。

①Ryzen 5と16GBメモリを搭載

AMD Ryzen 5 7535Uと16GB DDR5メモリ、256GB PCIe SSDを搭載。メモリは最大32GBまで対応し、デュアルチャネル構成にも対応可能。Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付となっている。

②15.6型フルHD IPS液晶を採用

15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（広視野角・フルHD）を採用。720p対応・約92万画素のWebカメラにはプライバシーシャッターを備え、ステレオマイクも内蔵する。

③充実したインターフェースを装備

USB Type-CやUSB Type-A、HDMI、有線LANを装備。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応し、本体カラー「パールブラック」はAmazonのみで取り扱うAmazon.co.jp限定モデルとなっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7535U

【メモリ】16GB DDR5（最大32GB）

【ストレージ】256GB PCIe SSD

【ディスプレー】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（広視野角・フルHD）

【その他】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付