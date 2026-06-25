Amazonセール情報大紹介！ 第1950回
Amazon限定は8GB→16GB。ASUS「Vivobook Go 15」が8万円台
2026年06月25日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」がAmazonの割引対象。過去価格99,800円のところ、15％オフの84,800円で販売中。
ASUSの「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLAM）」は、標準モデルが8GBメモリなのに対し、Amazon限定では16GBメモリを備える。15.6型フルHDノングレア液晶や512GB SSDも搭載しており、同価格帯のノートPCを比較していると自然と候補に残ってくる構成だ。
①Amazon限定で16GBメモリ
Amazon限定モデルの特徴が16GBメモリの搭載だ。標準モデルが8GBメモリなのに対し、本モデルは16GBメモリを備える。CPUにはAMD Ryzen 5プロセッサを採用し、ストレージには512GB SSDを搭載している。
②15.6型フルHDノングレア液晶
ディスプレーには15.6型のフルHDノングレア液晶を採用。解像度は1920×1080ドットで、狭額ベゼルデザインも特徴となっている。本体サイズは幅360.3mm×奥行232.5mm×高さ18.5～19.0mm、重量は約1.63kgだ。
③Wi-Fi 6E対応と各種機能
通信機能はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備えるほか、AIノイズキャンセリング機能も搭載する。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIも利用できる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 40プロセッサ
【メモリ】16GB LPDDR5-5500
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型（1920×1080ドット）ノングレア液晶
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