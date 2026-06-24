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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第64回

iPad、コスパで選ぶならこのモデル一択！ 「iPad (A16、11インチ)」は安い・速い・軽いの三拍子が揃った万能タブレット

2026年06月24日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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コスパ最高の一品
「iPad (A16)」

　iPad (A16)は2025年3月に発売したモデルのタブレット型端末。Amazonでは、5万8315円（11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）で販売されています（6月24日現在）。公式で買うより500円ほど安いです。

　CPUは高速なA16チップを採用。動画視聴やブラウジング、ウェブ会議などライトな目的には十分な性能を持っています。最小案件の128GBでWi-Fiのみという構成ですが、そのぶん圧倒的な安さで「コスパ最高！」と満足度は高いです。

　過去のモデルと比べ、サクサクと快適に動くようになったのはもちろん、充電端子がLightningからUSB-Cになったのもポイント。汎用性が高く扱いやすくなっています。ちなみに重量は約477gと軽くなっています。

「iPad (A16)」の特徴

普段使い向けで大活躍

　思い立ったらすぐ起動できるので、YouTubeで動画を見たりネットを検索したりと「PCを立ち上げるまでもない」作業をするのにピッタリ。それでいてスマホより大型で画面が見やすく、誰かと一緒に見るのにも適しています。

目に優しいディスプレイ

　Liquid Retinaディスプレイは光の反射率がきわめて低く、長時間見ても疲れにくいのが特徴です。部屋の色温度に合わせて明るさを調整してくれる機能もあり、どこでも快適に画面を見られます。

アクセサリ追加で利便性アップ

　タブレット本体だけでも十分使えますが、専用のApple PencilやMagic Keyboard Folioも合わせるとより便利になります。直接画面にペンで書きこんだり、キーボードでテキストを素早く入力したりできます。

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まとめ：安いからこそ売れる

　おすすめしたいのは、「前世代のiPadを使っている人」です。買い替えると処理性能も上がっていてサクサク動き、「買ってよかった！」と思えるでしょう。もちろん「初めてのiPad」でも満足できるのは間違いありません。

　11インチは取り回ししやすく、128GB／Wi-Fiのみとは言え自宅や職場で使うなら十分。安いからこそ最小構成でも売れますし、ライトな目的のために「もう一台」と買う人も多いのだと思います。

　安い、速い、軽いの三拍子が揃った万能タブレット。いつでもそばに置く端末として「iPad (A16)」を検討してみてはいかがでしょうか。

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