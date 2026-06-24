Amazonセール情報大紹介！ 第1593回
雨やぬかるみにマジで強い！ GORE-TEX搭載のハイキングシューズがセール中
2026年06月24日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
雨の日も旅行もキャンプもこれでいい
イノヴェイト ロックライト MID GTXが41%OFF！
雨の日の外出で困るのが、足元の不安。水たまりを避けながら歩いたり、ぬかるんだ道でソールが滑りそうになったり、普通のスニーカーではちょっと心細い場面があります。そんな日に頼りたいのが、イギリス発のイノヴェイト（INOV8）「 ロックライト MID GTX」。Amazonにて41%OFFの16,136円で販売されています（6月24日現在）。
見た目からして「ちょっと山、ちょっと本気」な雰囲気の一足。トレイルランニングシューズのような履きやすさを保ちながら、足首をしっかりサポートしてくれるミッドカット仕様です。アウトソールには「STICKYGRIPラバーグリップ」を搭載し、グリップ力は抜群。
ミッドソールにはクッション性と反発性のある「POWERFLOWPRO」を搭載。さらに、衝撃を緩和しつつ、柔軟性も確保する「META-PLATE」内蔵で安定性を追求しています。軽く歩きたいけど、足元はちゃんと守りたい人にぴったりです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
イノヴェイト ロックライト MID GTXの特徴
雨の日に頼れるGORE-TEX
GORE-TEX搭載なので、雨やぬれた道に強いのが大きな魅力です。防水シューズは蒸れそうなイメージもありますが、汗の逃げ道にも配慮されています。雨の日の通勤、旅行先の悪天候、山道のぬかるみなどで助かります。
ゴリッと食いつくアウトソール
STICKYGRIPラバーグリップを搭載したアウトソールには深めのラグがあり、土、砂利、濡れた道でグッと踏ん張りやすい作り。雨上がりの公園やキャンプ場でも安心です。
軽さと保護感のバランスがいい
足元を守る機能を詰め込みながら、重たいブーツ感を抑えているのが魅力。クッション性のあるミッドソール、岩や木の根から足裏を守るプレート、つま先の保護パーツも備えています。歩きやすさを残したまま、ちょっと荒れた道にも連れていける一足です。
まとめ：雨でも歩く、ぬかるみでも歩く！
参考価格：27,500円
現在の価格：16,136円［41%OFF］
「イノヴェイト ロックライト MID GTX」をおすすめしたいのは、「スニーカーだと雨の日が不安、でも本格登山靴までは大げさ」という人です。濡れた路面に強いグリップとGORE-TEXの防水性があるので、天気があやしい日にも履きやすいのがいいところ。
アウトドア趣味が濃い人だけの靴にしておくのは、ちょっともったいない。フェス、旅行、キャンプ、坂道の多い街歩き、雨の日の犬の散歩あたりにもハマります。履けば「あ、滑りにくい」「あ、濡れにくい」と感じられる、そういうわかりやすさがある一足です。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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