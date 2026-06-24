雨やぬかるみにマジで強い！ GORE-TEX搭載のハイキングシューズがセール中

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雨の日も旅行もキャンプもこれでいい

イノヴェイト ロックライト MID GTXが41%OFF！

雨の日の外出で困るのが、足元の不安。水たまりを避けながら歩いたり、ぬかるんだ道でソールが滑りそうになったり、普通のスニーカーではちょっと心細い場面があります。そんな日に頼りたいのが、イギリス発のイノヴェイト（INOV8）「 ロックライト MID GTX」。Amazonにて41%OFFの16,136円で販売されています（6月24日現在）。

見た目からして「ちょっと山、ちょっと本気」な雰囲気の一足。トレイルランニングシューズのような履きやすさを保ちながら、足首をしっかりサポートしてくれるミッドカット仕様です。アウトソールには「STICKYGRIPラバーグリップ」を搭載し、グリップ力は抜群。

ミッドソールにはクッション性と反発性のある「POWERFLOWPRO」を搭載。さらに、衝撃を緩和しつつ、柔軟性も確保する「META-PLATE」内蔵で安定性を追求しています。軽く歩きたいけど、足元はちゃんと守りたい人にぴったりです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

イノヴェイト ロックライト MID GTXの特徴

雨の日に頼れるGORE-TEX

GORE-TEX搭載なので、雨やぬれた道に強いのが大きな魅力です。防水シューズは蒸れそうなイメージもありますが、汗の逃げ道にも配慮されています。雨の日の通勤、旅行先の悪天候、山道のぬかるみなどで助かります。

ゴリッと食いつくアウトソール

STICKYGRIPラバーグリップを搭載したアウトソールには深めのラグがあり、土、砂利、濡れた道でグッと踏ん張りやすい作り。雨上がりの公園やキャンプ場でも安心です。

軽さと保護感のバランスがいい

足元を守る機能を詰め込みながら、重たいブーツ感を抑えているのが魅力。クッション性のあるミッドソール、岩や木の根から足裏を守るプレート、つま先の保護パーツも備えています。歩きやすさを残したまま、ちょっと荒れた道にも連れていける一足です。

まとめ：雨でも歩く、ぬかるみでも歩く！

参考価格：27,500円

現在の価格：16,136円［41%OFF］

「イノヴェイト ロックライト MID GTX」をおすすめしたいのは、「スニーカーだと雨の日が不安、でも本格登山靴までは大げさ」という人です。濡れた路面に強いグリップとGORE-TEXの防水性があるので、天気があやしい日にも履きやすいのがいいところ。

アウトドア趣味が濃い人だけの靴にしておくのは、ちょっともったいない。フェス、旅行、キャンプ、坂道の多い街歩き、雨の日の犬の散歩あたりにもハマります。履けば「あ、滑りにくい」「あ、濡れにくい」と感じられる、そういうわかりやすさがある一足です。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。