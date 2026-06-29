Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第464回
手が小さい人でも握れる！ PowerAのXBOX・PC用有線ゲームコントローラーが6001円
2026年06月29日 15時30分更新
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PowerAのXBOX・PC用有線ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのXBOX・PC用有線ゲームコントローラー「XBGP0163-01」が販売中だ。現在は6001円で購入できる（6月29日時点）。
本製品は、XBOX Series X|SやPCに対応する有線ゲームコントローラー（公式ライセンス取得済み）。ホール効果スティックや二重振動機能、インパルストリガー、割り当てができる背面ボタンなどが特徴となっている。
手が小さい人にフィットするコントローラー
ユーザーレビューを見ると、“小さいので握りやすい／価格相応の性能／子どもや女性に良いかも”といった声が寄せられている。コンパクトサイズがポイントになっているようだ。子どもや女性、手が小さい人にマッチするゲームコントローラーと言えるだろう。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【国内正規品 ２年保証】PowerA ナノ・ エンハンスド有線コントローラー for Xbox Series X|S - レッドスカイ 二重振動機能 Xbox Series X|S PC Windows 10/11 (公式ライセンス取得) XBGP0163-01
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