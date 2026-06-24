Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第63回
「Forza Horizon 6」で走るならコレ！ 静かで滑らかなThrustmaster「T300 RS GT」がお買い得
2026年06月24日 20時00分更新
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ベルト式で静かな操作感を実現
「Thrustmaster T300 RS GT」
Thrustmasterの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonでは、5万3155円（10％オフ）で販売されています（6月24日現在）。
対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows）で、「グランツーリスモ」の公式ライセンス製品となります。最近話題の「Forza Horizon 6」でも使えたとのこと。
摩擦が少なく滑らかなデュアルベルト式機構を採用し、プレイ時の騒音を低減することに成功しています。集中力をそがれることなく、より存分にレースへ夢中になれる一品です。
「Thrustmaster T300 RS GT」の特徴
ステアリングホイールは手軽に交換可能
Thrustmasterが提供するさまざまなステアリングホイールを差し替えて遊べます。自分の手に合ったステアリングを使えるのは嬉しいポイント。プラスドライバーだけで簡単に交換できます。
ハンドル回転は1080度
ほかの製品だと900度回転が多いなか、本製品は最大1080度回転（左右に1回転半）に対応。実車と同じような感覚でドリフト操作ができるため、シミュレーションとして最適となっています。
手ごたえを感じられるサーボモーター
25ワットの出力を備えたブラシレスサーボモーターを搭載。ほかより耐久力が高く、静かに、そして確実に路面の凹凸などの手応えを、しっかりめにプレイヤーの手元に届けます。
まとめ：実車さながらの体験が味わえる！
おすすめしたいのは、「実車に近い感覚でドライブゲームを遊びたい人」です。通常のコントローラーとは違い、ハンドルをぐるぐる回して操作する体験は臨場感抜群で、実際に車に乗る人ほど夢中になれる体験が待っています。
5月に発売して話題となった「Forza Horizon 6」も、公式ライセンスではありませんが本製品でプレイ可能です。レースで競争しなくてもドライブするだけで楽しいと評判なので、ぜひお試しください。
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