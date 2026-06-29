長くて頑丈なケーブルを求めている人に◎！ PS5やSwitchなどに対応する充電ケーブルが959円

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PS5 コントローラー用充電ケーブルをチェック

Amazon.co.jpにて、DigiZaruの「PS5 コントローラー用充電ケーブル」が販売中だ。価格は959円。

本製品は、PlayStation 5やXbox、Nintendo Switchのコントローラーに対応する充電用のUSB Type-Cケーブル。急速充電や2mのケーブル長、断線しにくい耐久性なども特徴となっている。

約2mの充電ケーブルが便利

ユーザーレビューを見ると、“一度買ったらこれ1本でずっと使える／Xboxでも使えた／ケーブルが頑丈で長持ちしそう”といった声が寄せられている。

本製品はPS5用だが、他のデバイスも充電できるのが魅力。2mの長さも含めて、ゲームコントローラー用の充電ケーブルを探している人はチェックしてみては？