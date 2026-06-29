Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第463回
長くて頑丈なケーブルを求めている人に◎！ PS5やSwitchなどに対応する充電ケーブルが959円
2026年06月29日 15時30分更新
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PS5 コントローラー用充電ケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、DigiZaruの「PS5 コントローラー用充電ケーブル」が販売中だ。価格は959円。
本製品は、PlayStation 5やXbox、Nintendo Switchのコントローラーに対応する充電用のUSB Type-Cケーブル。急速充電や2mのケーブル長、断線しにくい耐久性なども特徴となっている。
約2mの充電ケーブルが便利
ユーザーレビューを見ると、“一度買ったらこれ1本でずっと使える／Xboxでも使えた／ケーブルが頑丈で長持ちしそう”といった声が寄せられている。
本製品はPS5用だが、他のデバイスも充電できるのが魅力。2mの長さも含めて、ゲームコントローラー用の充電ケーブルを探している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|DigiZaru PS5 コントローラー用 充電ケーブル 2M Switch/Xbox Series/PS5 DualSense コントローラー などUSB Type-C機器対応 急速充電コード
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