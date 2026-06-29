「あっという間に充電できた！」と好評！ Switch 2で利用できる急速充電対応のACアダプターが17％オフ

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ECHTPowerのNintendo Switch 2用ACアダプターをチェック

Amazon.co.jpにて、ECHTPowerのNintendo Switch 2用ACアダプター「HYC-1638」が販売中だ。参考価格は2980円だが、執筆時点では17％オフの2469円で購入できる（6月29日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2に対応するACアダプター。Power Delivery（PD）規格を搭載しており、最大60Wで急速充電が可能だ。Switch 2本体の場合、約2時間で満充電できるという。Switch 2のほかに、スマホやタブレット、ノートPCにも対応している。

急速充電が魅力のACアダプター

ユーザーレビューを見ると、“あっという間に充電が終わった／サイズが小さいので持ち運びに便利／スマホにも使える”といった声が寄せられている。Switch 2を別の部屋で遊んだり、旅行に持っていく際に役立ちそうだ。急速充電にこだわる人におすすめできる。