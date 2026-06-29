Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第461回
RTX 5050搭載のASUS製14型ゲーミングノートPCが18％オフ！ ゲーム・仕事・動画編集に打ってつけの一台
2026年06月29日 15時00分更新
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ASUSの14型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」が販売中だ。参考価格は30万8909円だが、執筆時点では18％オフの25万4218円で購入できる（6月29日時点）。
本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載する14型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は16：10の2560×1600ドット、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、強固な冷却システムや充実のインターフェース、約1.46kgの重量なども特徴となっている。
RTX 5050搭載モデルがタイムセールで25万円台
ユーザーレビューを見ると、“予想以上の性能と快適性”といった声が寄せられている。
最新ゲームも快適に遊べるスペック（ゲームタイトルによっては設定の調整が必要）が魅力の一台。ゲームだけでなくクリエイティブの用途にも役立つだろう。タイムセール中は25万円台の価格で購入できるため、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A14 FA401UH 14インチ RTX 5050 AMD Ryzen 7 260 メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 18.1時間 重量 1.46kg Copilotキー搭載 動画編集 ムーンライトホワイト FA401UH-R7R505016GW
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