メモリ32GB化が777円。RTX 4050搭載ガレリアノートが19万円切り

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ゲーミングノートPC「GALLERIA ガレリア」

ドスパラのゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R45-5N」は、Core i7-13620HとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する15.6型モデル。165Hz対応のフルHD液晶を採用しており、人気ゲームを快適に楽しめる構成となっている。

現在は「夏のボーナス先取りキャンペーン」の対象モデルとなっており、16GBメモリから32GBメモリへの変更を＋777円で利用可能。通常より少ない追加費用で大容量メモリを選択できる点も魅力だ。

ストレージには500GB SSDを搭載。Minecraft: Java & Bedrock Edition for PCとPC Game Pass 1カ月版も同梱されている。

ドスパラ「ゲーミングノートPCランキング」1位のPCはこれ（6月24日現在）

GALLERIA RL7C-R45-5N

基本構成販売価格：189,980円

スペック

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU

【メモリ】16GB DDR5（＋777円で32GBに変更可能）

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）、165Hz

【その他】Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass 1カ月版同梱