いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第190回
メモリ32GB化が777円。RTX 4050搭載ガレリアノートが19万円切り
2026年06月25日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲーミングノートPC「GALLERIA ガレリア」
ドスパラのゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R45-5N」は、Core i7-13620HとGeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する15.6型モデル。165Hz対応のフルHD液晶を採用しており、人気ゲームを快適に楽しめる構成となっている。
現在は「夏のボーナス先取りキャンペーン」の対象モデルとなっており、16GBメモリから32GBメモリへの変更を＋777円で利用可能。通常より少ない追加費用で大容量メモリを選択できる点も魅力だ。
ストレージには500GB SSDを搭載。Minecraft: Java & Bedrock Edition for PCとPC Game Pass 1カ月版も同梱されている。
ドスパラ「ゲーミングノートPCランキング」1位のPCはこれ（6月24日現在）
基本構成販売価格：189,980円
スペック
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU
【メモリ】16GB DDR5（＋777円で32GBに変更可能）
【ストレージ】500GB SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD（1920×1080）、165Hz
【その他】Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass 1カ月版同梱
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