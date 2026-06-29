Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第460回
180Hzのぬるぬる感が味わえる！ REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが20％オフ
2026年06月29日 15時00分更新
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REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、REGZAの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「RM-G245N」が販売中だ。参考価格は2万5300円だが、20％オフの2万300円で購入できる（6月29日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）。そのほか、ゲームジャンルごとに用意されたプリセットやsRGB:99％、HDR10なども特徴だ。
180Hz駆動のREGZA製ゲーミングディスプレーがセール中
ユーザーレビューを見ると、“映像がキレイで感動した／この価格帯では最強／色がキレイ”といった声が寄せられている。必要十分な性能とコスパの高さがポイントになっているようだ。
ほぼ2万円で購入できるため、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを探している人はぜひチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|REGZA ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 180Hz モンスターハンターワイルズ推奨画質 1ms(GTG) HDR10 Fast IPSパネル Adaptive Sync HDMI対応 RM-G245N
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