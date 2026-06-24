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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第37回

40袋だぞ、40袋！ ドトールの4種飲み比べドリップコーヒーがタイムセールでコーヒー天国

2026年06月24日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」が
Amazonタイムセールに登場！

　「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」は、4種類の味が楽しめるドリップバッグタイプのコーヒーです。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格1,944円のところ33％オフの1,305円で販売されています。1箱40袋入りのため、1杯あたりの価格は約33円です。

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「ドトールコーヒー ドリップパック」の特徴
Amazon商品ページより

　「ドトールコーヒー ドリップパック」は、1杯分のレギュラーコーヒーを手軽にドリップできる商品です。

　「香り楽しむバラエティアソート 40P」は、まろやかブレンド、香ばしブレンド、モカブレンド、キリマンジャロブレンドの4種類を詰め合わせており、各10袋ずつ計40袋入りです。

　カップにセットしてお湯を注ぐだけで抽出できる仕様で、広口設計によりお湯が注ぎやすい点も特徴とされています。

まとめ：毎日のコーヒーがお得に！

　今回のAmazonタイムセールでは、日常的に使いやすい「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」がが割引価格で販売されています。

　4種類のコーヒーをお得に試せるので、ドトールのドリップパックが気になっているという人は、ぜひこの機会にAmazonタイムセールでチェックしてください。

アマゾンでドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40Pを入手

※価格は税込み表記です。

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