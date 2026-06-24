アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第37回
40袋だぞ、40袋！ ドトールの4種飲み比べドリップコーヒーがタイムセールでコーヒー天国
2026年06月24日 20時00分更新
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「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」が
Amazonタイムセールに登場！
「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」は、4種類の味が楽しめるドリップバッグタイプのコーヒーです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格1,944円のところ33％オフの1,305円で販売されています。1箱40袋入りのため、1杯あたりの価格は約33円です。
「ドトールコーヒー ドリップパック」の特徴
Amazon商品ページより
「ドトールコーヒー ドリップパック」は、1杯分のレギュラーコーヒーを手軽にドリップできる商品です。
「香り楽しむバラエティアソート 40P」は、まろやかブレンド、香ばしブレンド、モカブレンド、キリマンジャロブレンドの4種類を詰め合わせており、各10袋ずつ計40袋入りです。
カップにセットしてお湯を注ぐだけで抽出できる仕様で、広口設計によりお湯が注ぎやすい点も特徴とされています。
まとめ：毎日のコーヒーがお得に！
今回のAmazonタイムセールでは、日常的に使いやすい「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」がが割引価格で販売されています。
4種類のコーヒーをお得に試せるので、ドトールのドリップパックが気になっているという人は、ぜひこの機会にAmazonタイムセールでチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
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