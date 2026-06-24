40袋だぞ、40袋！ ドトールの4種飲み比べドリップコーヒーがタイムセールでコーヒー天国

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「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」が

Amazonタイムセールに登場！

「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」は、4種類の味が楽しめるドリップバッグタイプのコーヒーです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格1,944円のところ33％オフの1,305円で販売されています。1箱40袋入りのため、1杯あたりの価格は約33円です。

「ドトールコーヒー ドリップパック」の特徴

Amazon商品ページより

「ドトールコーヒー ドリップパック」は、1杯分のレギュラーコーヒーを手軽にドリップできる商品です。

「香り楽しむバラエティアソート 40P」は、まろやかブレンド、香ばしブレンド、モカブレンド、キリマンジャロブレンドの4種類を詰め合わせており、各10袋ずつ計40袋入りです。

カップにセットしてお湯を注ぐだけで抽出できる仕様で、広口設計によりお湯が注ぎやすい点も特徴とされています。

まとめ：毎日のコーヒーがお得に！

今回のAmazonタイムセールでは、日常的に使いやすい「ドトールコーヒー ドリップパック 香り楽しむバラエティアソート 40P」がが割引価格で販売されています。

4種類のコーヒーをお得に試せるので、ドトールのドリップパックが気になっているという人は、ぜひこの機会にAmazonタイムセールでチェックしてください。

※価格は税込み表記です。