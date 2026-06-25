出かける前の「あれどこ？」対策に。山崎実業のトレー付き傘ホルダー

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】山崎実業「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」をチェック！

山崎実業の「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」がAmazonの割引対象。過去価格1900円のところ、8％オフの1740円で販売中。

傘や鍵、印鑑など、出かける前や荷物の受け取りで使う物は意外と多い。必要な時に限って「あれどこだっけ？」となりがちな物を、1箇所にまとめておける場所があると心強い。山崎実業の「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」は、鍵や印鑑などの小物と傘をまとめて収納できるアイテムだ。

①玄関ドアを収納スペースに

スチール製の玄関扉にマグネットで取り付ける収納アイテム。新たに傘立てや収納ラックを置くことなく、玄関ドアを収納スペースとして活用できるのが特徴だ。サイズは約20×7×9.5cm。

②長傘も折りたたみ傘も収納

長傘だけでなく折りたたみ傘にも対応。傘の収納場所として使えるほか、玄関まわりの小物をまとめて置ける構造を採用している。本体の耐荷重は約2kgとなっている。

③トレーとフックで小物を整理

上部には印鑑やペンなどを置けるトレーを搭載。さらに着脱式フックも付属し、鍵や小物の引っ掛け収納にも対応する。フックは好みの位置に取り付けられ、耐荷重は約250gとなっている。