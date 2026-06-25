Amazonセール情報大紹介！ 第1949回
出かける前の「あれどこ？」対策に。山崎実業のトレー付き傘ホルダー
2026年06月25日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】山崎実業「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」をチェック！
山崎実業の「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」がAmazonの割引対象。過去価格1900円のところ、8％オフの1740円で販売中。
傘や鍵、印鑑など、出かける前や荷物の受け取りで使う物は意外と多い。必要な時に限って「あれどこだっけ？」となりがちな物を、1箇所にまとめておける場所があると心強い。山崎実業の「トレー付きマグネット アンブレラホルダー」は、鍵や印鑑などの小物と傘をまとめて収納できるアイテムだ。
①玄関ドアを収納スペースに
スチール製の玄関扉にマグネットで取り付ける収納アイテム。新たに傘立てや収納ラックを置くことなく、玄関ドアを収納スペースとして活用できるのが特徴だ。サイズは約20×7×9.5cm。
②長傘も折りたたみ傘も収納
長傘だけでなく折りたたみ傘にも対応。傘の収納場所として使えるほか、玄関まわりの小物をまとめて置ける構造を採用している。本体の耐荷重は約2kgとなっている。
③トレーとフックで小物を整理
上部には印鑑やペンなどを置けるトレーを搭載。さらに着脱式フックも付属し、鍵や小物の引っ掛け収納にも対応する。フックは好みの位置に取り付けられ、耐荷重は約250gとなっている。
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