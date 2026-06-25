Amazonセール情報大紹介！ 第1947回
暑くなったら外す、寒くなったら足す。コールマンのマルチレイヤー寝袋が26％オフ
2026年06月25日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】コールマン「マルチレイヤースリーピングバッグ」をチェック！
コールマンの「マルチレイヤースリーピングバッグ」がAmazonタイムセール対象。参考価格15,950円のところ、26％オフの11,848円で販売中。
キャンプ用の寝袋は、季節によって求められる性能が変わる。そんな中で注目したいのが、コールマンの「マルチレイヤースリーピングバッグ」。3層構造を採用し、組み合わせ次第で春夏秋冬に対応するモデルだ。
①組み合わせ次第で4シーズン対応
アウトレイヤー、ミッドレイヤー、フリースの3層構造を採用。3つのレイヤーを組み合わせたり分割したりして使える設計で、春夏秋冬に対応する。快適温度の目安は3層使用時で-5℃、アウトレイヤー＋フリースで5℃、ミッドレイヤー＋フリースで12℃となっている。
②幅90cmのゆったり封筒型
幅約90cmの封筒型を採用し、ゆったりとしたサイズで利用できるのが特徴。テント内での使用に加え、車中泊や自宅、防災用途にも対応する。持ち運び用のキャリーケースも付属しており、さまざまなシーンで活用できる。
③丸洗い対応＆連結可能
洗濯機で丸洗いできるウォッシャブル仕様を採用し、手軽に清潔な状態を保てる。さらにアウトレイヤー同士をファスナーで連結できるのも特徴。連結時の横幅は約180cmとなり、子どもと並んで使用できる構造となっている。
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