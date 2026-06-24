Amazonで買えるのレアすぎる！ 伊豆諸島・青ヶ島の麦焼酎がタイムセール特価に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「青ヶ島酒造 青酎 麦 25度 1800ml」がAmazonタイムセールに登場！

「青ヶ島酒造 青酎 麦 25度 1800ml」は、伊豆諸島最南端の青ヶ島で造られる麦焼酎です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,810円のところ13％オフの3,318円で販売されています。

「青ヶ島酒造 青酎 麦」の特徴

Amazon商品ページより

「青ヶ島酒造 青酎 麦」は、東京から358.4km離れた青ヶ島で造られる麦焼酎で、人口約200人の環境の中で生産されています。

青ヶ島の風土によって育まれた豊潤でまろやかな香りが特徴とされ、個性的な焼酎として紹介されることもあるといいます。香ばしい香りは割り水をしても変わりにくいとされ、伝統的な製法を受け継いだ一本です。

焼酎ハンターが追った焼酎として取り上げられた例もあり、生産量が限られている点も特徴です。アルコール度数は25％です。

まとめ：希少な焼酎が手に取りやすい価格に！

今回のAmazonタイムセールでは、生産量が多くない焼酎「青ヶ島酒造 青酎 麦」が割引価格で販売されています。

この機会に、特別感のある一本を試してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。