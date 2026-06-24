アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第212回
Amazonで買えるのレアすぎる！ 伊豆諸島・青ヶ島の麦焼酎がタイムセール特価に
2026年06月24日 19時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「青ヶ島酒造 青酎 麦 25度 1800ml」がAmazonタイムセールに登場！
「青ヶ島酒造 青酎 麦 25度 1800ml」は、伊豆諸島最南端の青ヶ島で造られる麦焼酎です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,810円のところ13％オフの3,318円で販売されています。
「青ヶ島酒造 青酎 麦」の特徴
Amazon商品ページより
「青ヶ島酒造 青酎 麦」は、東京から358.4km離れた青ヶ島で造られる麦焼酎で、人口約200人の環境の中で生産されています。
青ヶ島の風土によって育まれた豊潤でまろやかな香りが特徴とされ、個性的な焼酎として紹介されることもあるといいます。香ばしい香りは割り水をしても変わりにくいとされ、伝統的な製法を受け継いだ一本です。
焼酎ハンターが追った焼酎として取り上げられた例もあり、生産量が限られている点も特徴です。アルコール度数は25％です。
まとめ：希少な焼酎が手に取りやすい価格に！
今回のAmazonタイムセールでは、生産量が多くない焼酎「青ヶ島酒造 青酎 麦」が割引価格で販売されています。
この機会に、特別感のある一本を試してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第211回
グルメ夏の夜、急にバーになる！ 限定ジンも楽しめる「ROKU〈六〉セット」Amazonタイムセールで値下げ中！
-
第210回
グルメサッカー日本代表応援タオル付き、「一番搾り」24本が22％オフ！
-
第209回
グルメ家にブラックニッカがデカくあるだけで、人は少し強くなれる。Amazonタイムセールで大容量ボトルがお得
-
第208回
グルメ【1本約104円】ノンアル派は必見「アサヒ ドライゼロ」24本がAmazonタイムセールに登場
-
第207回
グルメサッカー日本代表を応援するならこれしかない！ 日本代表デザイン缶「グリーンズフリー」24本がセール価格
-
第206回
グルメ特製グラス付きでお得感すごい！ 「キリン 晴れ風」がAmazonタイムセールで値下げ中
-
第205回
グルメヱビスが4種類も入ってるだと!? 飲み比べギフトセットがAmazonタイムセールで18％オフ
-
第204回
グルメ父の日ギフトにも最適なプレモルセットがAmazonタイムセールで値下げ中！
-
第203回
グルメ糖質ゼロ×本格ビールの味わい！ サントリー「PSB」24本がAmazonタイムセールで14％オフ
-
第202回
グルメサッカー観戦の冷蔵庫スタメンに！「一番搾り」日本代表デザイン缶がAmazonでセール中
- この連載の一覧へ