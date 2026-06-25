Amazonセール情報大紹介！ 第1948回
見た目はヘッドホン。でも耳はふさがない。NTT技術搭載の「nwm ONE」
2026年06月25日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】NTTソノリティ ワイヤレスヘッドホン「nwm ONE」をチェック！
NTTソノリティのオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン「nwm ONE」がAmazonで割引対象。参考価格39,600円のところ、15％オフの33,480円で販売中。
ヘッドホンと聞いて思い浮かぶのは、耳を覆って使うおなじみの形だろう。NTTソノリティの「nwm ONE」は、そんなイメージとは少し異なる製品。オーバーヘッド形状を採用しながら耳をふさがないオープンイヤー型に加え、NTT独自技術やNTT特許技術も搭載するフラッグシップモデルだ。
①ヘッドホンなのに耳をふさがない構造
nwm ONEは、オーバーヘッド形状を採用しながら耳をふさがないオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン。耳を密閉しない構造に加え、自分の音と周囲の音を融合させるデュアル・ループデザインも採用する。ブランドのフラグシップモデルに位置付けられている。
②音漏れと通話を支える独自設計
耳をふさがないオープンイヤー型ながら、耳元に音を閉じ込めるNTT独自技術「PSZ」を搭載。さらに、周囲のノイズを抑えながら声を届けるNTT特許技術「Magic Focus Voice」も採用する。ブランド史上初となる音を操るコア技術のW搭載も特徴だ。
③新開発2wayドライバーによる音響設計
伸びのある高域を再生するφ12mmツイータードライバーと、低歪で低域を再生するφ35mmウーファードライバーを搭載。それぞれを別々のアンプで駆動し、DSP処理も組み合わせる。新開発2wayドライバーを採用した音響設計も特徴のひとつだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1947回
トピックス暑くなったら外す、寒くなったら足す。コールマンのマルチレイヤー寝袋が26％オフ
-
第1946回
トピックス本日までAmazonで3.4万円引き。Office付きのNEC「LAVIE N15」が11万円台
-
第1945回
トピックスOffice 2年分と出張修理付き。それでも9万円台のDell 15.6型ノート
-
第1944回
トピックスみんなと同じじゃない。それがいい、Snapdragon 8+ Gen 1搭載のNothing Phone(2)が8万円台
-
第1943回
トピックスハンディファン、手疲れない？ 服の中に風を送る1台4役の腰掛け扇風機が40％オフ
-
第1942回
トピックス通販時代のハサミってこうなるのか。スケルトン好きにも刺さるコクヨ「ハコアケ」
-
第1941回
トピックスゲーミングも日常使いもOK。32GBメモリ搭載「TUF Gaming A16」が24万円台
- この連載の一覧へ