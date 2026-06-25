見た目はヘッドホン。でも耳はふさがない。NTT技術搭載の「nwm ONE」

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【Amazonで割引中】NTTソノリティ ワイヤレスヘッドホン「nwm ONE」をチェック！

NTTソノリティのオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン「nwm ONE」がAmazonで割引対象。参考価格39,600円のところ、15％オフの33,480円で販売中。

ヘッドホンと聞いて思い浮かぶのは、耳を覆って使うおなじみの形だろう。NTTソノリティの「nwm ONE」は、そんなイメージとは少し異なる製品。オーバーヘッド形状を採用しながら耳をふさがないオープンイヤー型に加え、NTT独自技術やNTT特許技術も搭載するフラッグシップモデルだ。

①ヘッドホンなのに耳をふさがない構造

nwm ONEは、オーバーヘッド形状を採用しながら耳をふさがないオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン。耳を密閉しない構造に加え、自分の音と周囲の音を融合させるデュアル・ループデザインも採用する。ブランドのフラグシップモデルに位置付けられている。

②音漏れと通話を支える独自設計

耳をふさがないオープンイヤー型ながら、耳元に音を閉じ込めるNTT独自技術「PSZ」を搭載。さらに、周囲のノイズを抑えながら声を届けるNTT特許技術「Magic Focus Voice」も採用する。ブランド史上初となる音を操るコア技術のW搭載も特徴だ。

③新開発2wayドライバーによる音響設計

伸びのある高域を再生するφ12mmツイータードライバーと、低歪で低域を再生するφ35mmウーファードライバーを搭載。それぞれを別々のアンプで駆動し、DSP処理も組み合わせる。新開発2wayドライバーを採用した音響設計も特徴のひとつだ。