Office 2年分と出張修理付き。それでも9万円台のDell 15.6型ノート

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【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3SA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND25-GHM3SA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格111,800円のところ、15％オフの94,980円で販売中。

ノートPCは本体価格だけで比較しがちだ。しかし実際には、Officeソフトや故障時のサポートなど、購入後に必要となる費用も無視できない。今回のDell 15は、Microsoft 365 Personal（24カ月）に加え、翌営業日対応オンサイト出張修理サービスも付属する。仕事用PCを探しているなら、スペック以外の要素も見逃せない。

①Office 2年分と出張修理を付属

Microsoft 365 Personal（24カ月）が付属するほか、翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年も利用できる点が特徴。Amazon.co.jp限定モデルとして、HDD返却不要サービス（KYHD）も利用できる。

②120Hz対応の15.6型フルHDディスプレー

15.6型フルHDディスプレーは120Hz表示に対応。非光沢仕様や広視野角パネル、最大250nitの明るさを備える。Dell ComfortViewによるブルーライト軽減機能も用意している。

③テンキー付きキーボードと急速充電に対応

テンキー付きキーボードに加え、人間工学に基づいたタイピング角度を実現するリフトヒンジを採用。さらにExpressCharge対応により、1時間で最大80％まで充電できるとしている。SDカードスロットやWi-Fi 6、Bluetooth 5.3も備える。

製品スペック

【CPU】Intel Core 3 100U

【メモリ】8GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080、120Hz、非光沢）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月）

【サポート】翌営業日対応オンサイト出張修理サービス1年