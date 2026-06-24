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Amazonセール情報大紹介！ 第1944回

みんなと同じじゃない。それがいい、Snapdragon 8+ Gen 1搭載のNothing Phone(2)が8万円台

2026年06月24日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Nothing スマートフォン「Nothing Phone（2）」をチェック！

　Nothingのスマートフォン「Nothing Phone（2）」がAmazonで割引対象。参考価格99,800円のところ、11％オフの88,900円で販売中。

　スマートフォンの進化は続いているが、製品ごとの違いは以前より見えにくくなった。性能やカメラの比較が中心になる一方で、デザインを特徴として打ち出すモデルは少数派だ。Nothing Phone（2）はGlyph Interfaceを採用した独自デザインが特徴のスマートフォン。その一方でSnapdragon 8+ Gen 1や12GBメモリ、256GBストレージも備える。特徴的な外観だけでなく、スペック面も確認しておきたい。

アマゾンでNothing スマートフォン「Nothing Phone（2）」を入手

①Glyph Interface・独自デザイン

　Nothing Phone(2)最大の特徴が、背面に配置されたGlyph Interfaceだ。透明感のあるデザインも特徴で、外観から他のスマートフォンとは異なる存在感を打ち出している。Nothingならではの世界観を感じられるモデルだ。

②Snapdragon 8+ Gen 1と12GBメモリ

　CPUにはSnapdragon 8+ Gen 1を採用し、12GBメモリと256GBストレージを搭載する。Glyph Interfaceや独自デザインだけでなく、主要スペックにも力を入れた構成となっている。

③LTPO OLEDと5000万画素カメラ

　6.7型のOLEDディスプレーはLTPOと120Hzリフレッシュレートに対応。カメラには5000万画素のデュアルリアカメラと3200万画素フロントカメラを搭載しており、表示と撮影の両面において抜かりない仕様となっている。

アマゾンでNothing スマートフォン「Nothing Phone（2）」を入手
 

・商品名：スマートフォン「Nothing Phone（2）」
・メーカー名：Nothing

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