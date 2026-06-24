Amazonセール情報大紹介！ 第1943回
ハンディファン、手疲れない？ 服の中に風を送る1台4役の腰掛け扇風機が40％オフ
2026年06月24日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Excitech ベルトファンをチェック！
Excitechの「ベルトファン」がAmazonタイムセール対象。参考価格6600円のところ、40％オフの3980円で販売中。
夏場になると、ハンディファンを持ち歩く人をよく見かける。ただ、風を当て続けるには手がふさがるし、スマホを操作したり飲み物を持ったりするたびに持ち替えも必要だったりで、けっこう面倒。
そんな手持ちタイプとは少し違う発想なのが、Excitechのベルトファンだ。ベルトに装着して背中へ風を送れるほか、首掛け・卓上・手持ちにも対応。4WAY仕様を採用している点も特徴となっている。
①服の中へ風を送る腰掛けスタイル
付属クリップでベルトに装着し、背中へ風を送れるのが特徴。手動の風向き調整機能を備え、風を当てたい方向へ向けられる。風量は弱・中・強の3段階で切り替え可能。送風のみ使用時は、弱で約26.5時間の連続使用が可能だ。
②10000mAhバッテリーとライト機能
10000mAhの大容量バッテリーを搭載し、モバイルバッテリーとしても利用可能。2段階のライトモードに加え、緊急時に使える警告灯も備える。ライトのみ使用時は最大41時間の連続点灯に対応している。
③腰掛け・首掛け・卓上・手持ちの4WAY仕様
腰掛け・首掛け・卓上・手持ちの4WAYで使える点も特徴。スタンドを立てれば卓上、ストラップを使えば首掛けとして利用できる。クリップは耐久性の高い金属素材へ改良されており、しっかり固定しやすい構造を採用した。
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