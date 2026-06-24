いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第189回
背面コネクタマザーボード採用。STORMのゲーミングPC「新界2」シリーズ販売中
2026年06月24日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
背面コネクタと液晶簡易水冷を採用した「新界2」
STORMでは現在、ゲーミングPC「新界2」シリーズを販売中。MSI共同開発のPROJECT ZERO背面コネクタマザーボードや2.8インチ液晶パネル搭載の大画面液晶簡易水冷を採用しているのが特徴だ。
背面コネクタマザーボードを採用することで、配線がマザーボード背面へ移動し、表側の配線が目立ちにくい構造としている。内部がすっきりした見た目になるのもポイントだ。
また、ケース内部中央には2.8インチ液晶パネルを搭載。写真や動画を表示できるのも特徴だ。
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