Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第62回
雨の日の足元、これで安心！ メレルのゴアテックスシューズが街履きに便利
2026年06月24日 08時00分更新
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機能性とファッション性を両立
「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」
メレルの「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazonでは、36%OFFの1万5416円などで販売されています（6月23日現在）。
このシューズは「カメレオン」のブランド名がついており、順応性に優れたオールラウンダーシューズとして開発されました。
アウトドアの機能性を持ちつつ、アスファルトや突発的な悪天候にも対応するべく、GORE-TEX（ゴアテックス）素材と、歩行の安定性に優れたミッドソールを採用。
そのうえで、赤・黄・青などカラーバリエーションも豊富に取り揃え、ファッション性も充実させています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ハイキングシューズ CHAM STORM REDUX」の特徴
雨は通さず汗は逃がすゴアテックス
業界随一の防水透湿性を備えた軽量のゴアテックスメンブレンを採用。急な雨に降られても靴中まで水が浸透せず、足元を快適に保ちます。
男女問わないユニセックス仕様
靴のサイズは22.0cm～30.0cmまで用意され、男女どちらでも快適にはけるよう設計されています。履き心地はわりとしっかりめで分厚く、歩きやすいと評判です。
素早い調整が可能なシューレース
靴ひもはより素早い着脱とフィット調整が可能なように、結ぶのではなく締める仕組みを採用。ユーザーの好みに応じて調整できます。
まとめ：急な雨でも安心
おすすめしたいのは、「雨に強い靴」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。
デザイン性が優れているのも特徴です。外へ出かけたくなるような靴となっているので、36％オフのこの機会に購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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