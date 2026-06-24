メモリ増設がわずか777円。「夏のボーナス先取りキャンペーン」対象のRTX 5070搭載GALLERIAが31万円台

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

グラボ変更やメモリ増設がお得な期間限定キャンペーン

ドスパラでは現在、「夏のボーナス先取りキャンペーン」を開催中。対象のデスクトップPCでは、メモリ増設や電源ユニットのアップグレードなどを＋777円で利用できる。

また本キャンペーンは6月19日より内容が拡張され、一部モデルではGeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへのグラフィックボード変更も＋777円で利用可能となっている。

ドスパラ「夏のボーナス先取りキャンペーン」おすすめの1台

GALLERIA XPR7A-R57-GD

基本構成販売価格：319,980円

RTX 5070を搭載したミドルハイ帯のゲーミングPCで、Ryzen 7 7700と16GBメモリ、1TB SSDを搭載した構成。さらに本モデルは『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』となっている。

「夏のボーナス先取りキャンペーン」対象機で、メモリ増設を＋777円で追加できる。