Amazonセール情報大紹介！ 第1942回
通販時代のハサミってこうなるのか。スケルトン好きにも刺さるコクヨ「ハコアケ」
2026年06月24日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】コクヨ 2Way携帯ハサミ「ハコアケ」をチェック！
コクヨの携帯ハサミ「ハコアケ」がAmazonの割引対象。参考価格1650円のところ、9％オフの1497円で販売中。
宅配便が届いたあと、段ボールを開け、PPバンドを切り、商品のタグを外す。ひとつひとつは小さな作業だが、頻繁に荷物が届く環境では何度も繰り返すことになる。開梱用のカッターとハサミを使い分けている人もいるだろう。
こうした開梱まわりの作業に着目したのが、コクヨの「ハコアケ」だ。開梱カッターモードとハサミモードを切り替えて使える2Way仕様を採用。透明文具シリーズのモデルとして展開されており、内部機構が見えるデザインも取り入れている。
①開梱カッターとハサミの2Way仕様
荷物開梱に使える2Way仕様を採用し、「開梱カッターモード」と「ハサミモード」を切り替えて使用できる構造。開梱カッターモードでは刃渡り約3mmの刃を備え、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱が可能となっている。
②スライドで切り替える操作機構
キャップ不要のスライド機構を採用し、ハンドルを軽く押してスライドすることでモードを切り替える仕様。片手で操作できる構造になっており、開梱やカットに応じて使い分けられる。
③透明文具シリーズのデザイン
コクヨの「TRANSPARENT MECHANISM（透明文具）」シリーズのモデル。透明な樹脂ボディを採用し、内部のメカニズムが見える構造となっている。スタンダード刃を採用し、刃渡り35mm・板厚1.5mmの仕様。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1941回
トピックスゲーミングも日常使いもOK。32GBメモリ搭載「TUF Gaming A16」が24万円台
-
第1940回
トピックス防水防塵＆おサイフ対応 motorola g66jがタイムセールで2万円台に
-
第1939回
トピックス買ったあとに「あの機能も欲しかった」では遅い。過不足ないZenbook 14 OLEDが22万円台
-
第1938回
トピックスパナソニックの50型が大幅割引中。Fire TV搭載の4Kテレビが7万円台
-
第1937回
トピックスNECでこの構成ならアリかも。Ryzen 7搭載「LAVIE N15」が13万円台
-
第1936回
トピックスMIL規格準拠のChromebook登場！ ASUSのChromebook Plusが9万円台
-
第1935回
トピックス持ち運びを意識するなら。約1.2kgのAcer「Aspire Lite 14」が7万円台
- この連載の一覧へ