通販時代のハサミってこうなるのか。スケルトン好きにも刺さるコクヨ「ハコアケ」

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【Amazonで割引中】コクヨ 2Way携帯ハサミ「ハコアケ」をチェック！

コクヨの携帯ハサミ「ハコアケ」がAmazonの割引対象。参考価格1650円のところ、9％オフの1497円で販売中。

宅配便が届いたあと、段ボールを開け、PPバンドを切り、商品のタグを外す。ひとつひとつは小さな作業だが、頻繁に荷物が届く環境では何度も繰り返すことになる。開梱用のカッターとハサミを使い分けている人もいるだろう。

こうした開梱まわりの作業に着目したのが、コクヨの「ハコアケ」だ。開梱カッターモードとハサミモードを切り替えて使える2Way仕様を採用。透明文具シリーズのモデルとして展開されており、内部機構が見えるデザインも取り入れている。

①開梱カッターとハサミの2Way仕様

荷物開梱に使える2Way仕様を採用し、「開梱カッターモード」と「ハサミモード」を切り替えて使用できる構造。開梱カッターモードでは刃渡り約3mmの刃を備え、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱が可能となっている。

②スライドで切り替える操作機構

キャップ不要のスライド機構を採用し、ハンドルを軽く押してスライドすることでモードを切り替える仕様。片手で操作できる構造になっており、開梱やカットに応じて使い分けられる。

③透明文具シリーズのデザイン

コクヨの「TRANSPARENT MECHANISM（透明文具）」シリーズのモデル。透明な樹脂ボディを採用し、内部のメカニズムが見える構造となっている。スタンダード刃を採用し、刃渡り35mm・板厚1.5mmの仕様。