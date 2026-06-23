雨の日もガンガン歩ける！ ミズノのGORE-TEXウォーキングシューズは普段履きにも便利

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雨の日の靴、濡れないだけでは物足りない。ガンガン歩けて疲れないシューズがあれば助かるのに……と思っているなら、チェックする価値があるのが「ミズノ ME-05 GTX II」。Amazonにて21%OFFの13,035円で販売されています（6月19日現在）。

見た目はかなり落ち着いたウォーキングシューズです。黒やグレー系のパンツにも合わせやすい日常寄りの顔つきですが、中身はなかなか本気です。

なんといってもGORE-TEXファブリクスを搭載しているので、雨の日の駅までの道、濡れた横断歩道、急なにわか雨あたりに強いのがうれしいところ。しかも防水だけでなく、靴の中の湿気を逃がす作りです。

また、ミッドソールには柔らかさと反発性に優れたMIZUNO ENERZY素材を搭載し、歩きやすさに配慮。甲回り寸法が通常ラストより6mmアップした3Eサイズなので、幅広の足の方でも快適です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも履きやすいGORE-TEX仕様

GORE-TEXファブリクスを搭載しているので、雨の日の街歩きに向いた防水仕様となっています。駅までの10分、コンビニまでの往復、濡れた歩道を歩く日などでも、普通のスニーカーより安心感があります。

歩きやすさを支えるMIZUNO ENERZY

ミッドソールにはMIZUNO ENERZYを採用。やわらかさと反発感があり、長めに歩く日にも頼れます。通勤などで階段の昇り降りが多い人、週末にショッピングモールをぐるぐる歩く人にも合いそうです。

服に合わせやすいシンプル顔

縫製を抑えたすっきりしたアッパーデザインで、スポーツ感が強すぎません。デニム、チノパン、黒いパンツあたりと合わせやすいバランスです。

まとめ：通勤も散歩も雨の日もコレでいい

参考価格：16,500円

現在の価格：13,035円［21%OFF］

「ミズノ ME-05 GTX II」をおすすめしたいのは、レインブーツを履くほどではないけれど、普通のスニーカーでは不安な日に困っている人です。朝は雨、昼は曇り、帰りはスーパーに寄って帰る。そんな生活の細かい移動に、靴選びで悩まなくていいのはかなりラクでしょう。

ミッドソールにはMIZUNO ENERZYを使っており、歩いたときのクッション感と反発感もあります。3E相当のワイド設計なので、細身のスニーカーで足の横が窮屈になりがちな人も試す価値あり。雨、通勤、散歩、旅行のサブ靴まで、まとめて引き受けられる普段履きに便利なシューズです。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。