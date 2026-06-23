バンダイナムコエンターテインメントは6月22日、PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）向けオンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』（以下、バトオペ２）にて、「機動戦士ガンダム00」より「ダブルオーライザー」と「スサノオ」が2週連続で参戦すると発表。実装日は、2026年6月25日14時のアップデート後より。

「ダブルオーライザー」は、地上／宇宙両用、COST700の★4汎用機として参戦。さらに、翌週7月2日14時のアップデート後、「スサノオ」が地上／宇宙両用、COST700の★4強襲機として参戦する。「ダブルオーライザー」と「スサノオ」はPlayStation版とPC（Steam）版同時実装となるので、楽しみに待とう。

また各機体の実装を記念して、劇中の映像とBGM「TRANS-AM RAISER」を使用し、『バトオペ２』の戦場に介入する「ダブルオーライザー」と「スサノオ」が楽しめる特別な映像を公開中だ。

▼ダブルオーライザー＆スサノオ｜新機体参戦PV特別版

https://www.youtube.com/watch?v=fowj99KwUmE

刹那・F・セイエイ役の「宮野真守」さんと、ミスター・ブシドー役の「中村悠一」さんがナレーションを務める本映像は新機体の魅力を存分に楽しめる映像となっているので、ぜひチェックしてほしい。

また「ダブルオーライザー」の兵装を紹介する映像も公開しているので、一足先に『バトオペ２』の戦場で躍動する姿を確認しよう。

▼新機体参戦PV｜ダブルオーライザーの視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=BoH3tbxRSaI

■「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.1」も同時開催！

2026年6月25日14時のアップデート後より、「ダブルオーライザー」が確定で入手できる「ダブルオーライザー確定STEP UP抽選配給」を開催予定。STEP7で「ダブルオーライザーLV1」が1機確定で入手できるほか、おまけとしてカスタムパーツ「貫通軽減装甲」が手に入る抽選配給となっている。

さらに「ダブルオーライザー」と相性の良いカスタムパーツが手に入る「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.1」も同時に開催。STEP2、3でカスタムパーツが必ずもらえるので、ぜひこの機会に手に入れよう。実施期間は、両者ともに6月25日アップデート後～7月2日13時30分（予定）まで。

「ダブルオーライザー確定STEP UP抽選配給」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188404

「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.1」の詳細はこちら：https://bo2.ggame.jp/jp/info/?p=188411

さらに7月2日14時のアップデート後からは、「スサノオ」が確定で入手できる「スサノオ確定STEP UP抽選配給」を開催予定。さらに「スサノオ」と相性の良いカスタムパーツが手に入る「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給vol.2」も同時に開催予定だ。詳細は後日公式サイト内にて公開予定なので、続報を待とう。

※「ダブルオーライザー確定STEPUP抽選配給」／「スサノオ確定STEPUP抽選配給」／各種「カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」はPlayStation版の実装と同日にPC（Steam）版でも開催予定です。

■「＜VRオペレーター＞スメラギ付きトークンパック」「＜VRオペレーター＞ミスター・ブシドー付きトークンパック」販売決定！

2026年6月25日のアップデート後より、「＜VRオペレーター＞スメラギ付きトークンパック」と「＜VRオペレーター＞ミスター・ブシドー付きトークンパック」をPlayStation Storeにて発売。こちらはトークン53個に各種オペレーターが付いてくるお得なセットとなっている。