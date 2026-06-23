ゲームも動画編集もこれ一台でイケる！ RTX 5060搭載のASUS製16型ゲーミングノートがタイムセールで3万円オフ

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」が販売中だ。参考価格は27万9800円だが、タイムセールにより11％オフの24万9800円で購入できる（6月23日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060搭載モデルが約3万円オフ

ユーザーレビューを見ると、“ゲーミング用途として性能は申し分ない／使いやすい／期待以上の性能”といった声が寄せられている。

最新ゲームも遊べるスペックと、比較的手頃な価格帯がポイントになっているようだ。ゲームだけでなく動画編集もできるため、複数の用途を一台でこなしたい人に向いている。タイムセール中は約3万円オフで購入できるため、気になる人はチェックしてみてほしい。