Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第458回
ゲームも動画編集もこれ一台でイケる！ RTX 5060搭載のASUS製16型ゲーミングノートがタイムセールで3万円オフ
2026年06月23日 18時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」が販売中だ。参考価格は27万9800円だが、タイムセールにより11％オフの24万9800円で購入できる（6月23日時点）。
本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット（16:10）、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5060搭載モデルが約3万円オフ
ユーザーレビューを見ると、“ゲーミング用途として性能は申し分ない／使いやすい／期待以上の性能”といった声が寄せられている。
最新ゲームも遊べるスペックと、比較的手頃な価格帯がポイントになっているようだ。ゲームだけでなく動画編集もできるため、複数の用途を一台でこなしたい人に向いている。タイムセール中は約3万円オフで購入できるため、気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UM 16インチ RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 512GB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UM-R7R5060A
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