ゲーミングも日常使いもOK。32GBメモリ搭載「TUF Gaming A16」が24万円台

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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」がAmazonタイムセール対象。参考価格279,800円のところ、11％オフの249,800円で販売中。

32GBメモリやGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する「TUF Gaming A16」。約22.2時間のバッテリー駆動や顔認証にも対応しており、ゲーミングノートPCとしての性能だけでなく、日常的な使い勝手にも配慮された構成となっている。

①RTX 5060と32GBメモリの高性能構成

GeForce RTX 5060 Laptop GPUとRyzen 7 260を組み合わせた構成が特徴だ。メモリは32GB DDR5-5600、ストレージは512GB PCIe 4.0 x4 NVMe SSDを搭載。ゲーミングノートらしい仕様となっている。

②165Hz対応の16型ディスプレー

ディスプレーは16型の1920×1200ドット液晶を採用。ノングレア仕様に加え、165Hzのリフレッシュレートに対応する。さらにsRGB 100％カバーも備えており、液晶まわりの仕様も充実している。

③長時間駆動と堅牢設計

約22.2時間のアイドル時バッテリー駆動に対応するほか、207万画素IRカメラによる顔認証も利用可能。MIL-STD 810H準拠のテストをクリアした堅牢設計に加え、前モデル比で大型化したタッチパッドやフルサイズ化した矢印キーも取り入れた。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB PCIe 4.0 x4 NVMe SSD

【ディスプレー】16型（1920×1200）、165Hz、ノングレア、sRGB 100％カバー