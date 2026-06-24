Amazonセール情報大紹介！ 第1941回
ゲーミングも日常使いもOK。32GBメモリ搭載「TUF Gaming A16」が24万円台
2026年06月24日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UM」がAmazonタイムセール対象。参考価格279,800円のところ、11％オフの249,800円で販売中。
32GBメモリやGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する「TUF Gaming A16」。約22.2時間のバッテリー駆動や顔認証にも対応しており、ゲーミングノートPCとしての性能だけでなく、日常的な使い勝手にも配慮された構成となっている。
①RTX 5060と32GBメモリの高性能構成
GeForce RTX 5060 Laptop GPUとRyzen 7 260を組み合わせた構成が特徴だ。メモリは32GB DDR5-5600、ストレージは512GB PCIe 4.0 x4 NVMe SSDを搭載。ゲーミングノートらしい仕様となっている。
②165Hz対応の16型ディスプレー
ディスプレーは16型の1920×1200ドット液晶を採用。ノングレア仕様に加え、165Hzのリフレッシュレートに対応する。さらにsRGB 100％カバーも備えており、液晶まわりの仕様も充実している。
③長時間駆動と堅牢設計
約22.2時間のアイドル時バッテリー駆動に対応するほか、207万画素IRカメラによる顔認証も利用可能。MIL-STD 810H準拠のテストをクリアした堅牢設計に加え、前モデル比で大型化したタッチパッドやフルサイズ化した矢印キーも取り入れた。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB PCIe 4.0 x4 NVMe SSD
【ディスプレー】16型（1920×1200）、165Hz、ノングレア、sRGB 100％カバー
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1942回
トピックス通販時代のハサミってこうなるのか。スケルトン好きにも刺さるコクヨ「ハコアケ」
-
第1940回
トピックス防水防塵＆おサイフ対応 motorola g66jがタイムセールで2万円台に
-
第1939回
トピックス買ったあとに「あの機能も欲しかった」では遅い。過不足ないZenbook 14 OLEDが22万円台
-
第1938回
トピックスパナソニックの50型が大幅割引中。Fire TV搭載の4Kテレビが7万円台
-
第1937回
トピックスNECでこの構成ならアリかも。Ryzen 7搭載「LAVIE N15」が13万円台
-
第1936回
トピックスMIL規格準拠のChromebook登場！ ASUSのChromebook Plusが9万円台
-
第1935回
トピックス持ち運びを意識するなら。約1.2kgのAcer「Aspire Lite 14」が7万円台
- この連載の一覧へ