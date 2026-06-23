Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第457回
FPSをガッツリ遊びたい人におすすめ！ 240Hz駆動のアイ・オー・データ製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが1万7980円
2026年06月23日 17時30分更新
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アイ・オー・データの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイ・オー・データの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「EX-GD251UH」が販売中だ。価格は1万7980円。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）を採用する24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms。上下左右178度の広視野角なHFSパネルや応答速度のオーバードライブ機能、ティアリングやスタッタリングを抑えるAdaptiveSync機能などが特徴だ。
240Hz駆動の国内メーカー製ゲーミングディスプレーが2万円未満
ユーザーレビューを見ると、“高画質で発色も良く、残像が少なくて快適／240Hzのゲーミングディスプレーがこの値段で買えるのは破格すぎる”といった声が寄せられている。
240Hzながら2万円未満の価格で買えることが最大のポイント。FPSやTPSなど動きの激しいゲームをガッツリ遊びたい人に強くおすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|IODATA GCFX ゲーミングモニター 24.5型 240Hz 1ms 低遅延 HDMI/DP/VESA/チルト角調整 EX-GD251UH
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