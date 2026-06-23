Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第456回
懐かしい形状とシンプルな機能が魅力！ 有線のXBOX 360コントローラーが18％オフの1999円で販売中
2026年06月23日 16時30分更新
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xbox 360 コントローラー 【2026新改良】をチェック
Amazon.co.jpにて、Diestordの「xbox 360 コントローラー 【2026新改良】」が販売中だ。参考価格は2450円だが、執筆時点では18％オフの1999円で購入できる（6月23日時点）。
本製品は、XBOX 360やPCに対応する有線ゲームコントローラー。高精度のボタンや軽い操作性を実現させたデュアルアナログスティック、人間工学にもとづくデザイン、電池切れの心配がない有線などが特徴だ。
XBOX 360のコントローラーが好きな人に◎
ユーザーレビューを見ると、“軽くて使いやすい／価格的には充分な性能／USBを挿すだけですぐに使える”といった声が寄せられている。XBOX 360のコントローラーでPCゲームを遊びたい人、低価格のXBOXコントローラーを探している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|xbox 360 コントローラー 【2026新改良】Diestord xbox コントローラー PC USB ゲームパッド 有線ゲームパッド Microsoft Xbox Slim 360 PC Windows 7に対応 アシストキャップ 2枚付き
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