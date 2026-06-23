2個入りで4000円未満はお得すぎる！ Switch 2対応コントローラーは友達や家族、カップルに最適

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Switch 2 コントローラー 2個セットをチェック

Amazon.co.jpにて、Sagaborneの「Switch 2 コントローラー 2個セット」が販売中だ。価格は3998円。

本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）に対応するコントローラーの2個セット。SwitchのほかにもPC、スマホなどのプラットフォームで利用可能だ。磁気式ホール効果センサーを採用するアナログスティックに加え、TURBO連射、4段階振動、6軸ジャイロセンサー、Bluetooth接続などが特徴となっている。

2個セットで4000円未満はお得では？

ユーザーレビューを見ると、“多機種対応の万能コントローラー／背面のマクロ機能が便利／スティックのドリフトが一切なく快適”といった声が寄せられている。充実の機能がポイントになっているようだ。

2個セットなので友達用や彼氏彼女用、家族用に購入してもよいかもしれない。コントローラーの購入を検討している人はチェックしてみては？