Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第455回
2個入りで4000円未満はお得すぎる！ Switch 2対応コントローラーは友達や家族、カップルに最適
2026年06月23日 16時00分更新
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Switch 2 コントローラー 2個セットをチェック
Amazon.co.jpにて、Sagaborneの「Switch 2 コントローラー 2個セット」が販売中だ。価格は3998円。
本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）に対応するコントローラーの2個セット。SwitchのほかにもPC、スマホなどのプラットフォームで利用可能だ。磁気式ホール効果センサーを採用するアナログスティックに加え、TURBO連射、4段階振動、6軸ジャイロセンサー、Bluetooth接続などが特徴となっている。
2個セットで4000円未満はお得では？
ユーザーレビューを見ると、“多機種対応の万能コントローラー／背面のマクロ機能が便利／スティックのドリフトが一切なく快適”といった声が寄せられている。充実の機能がポイントになっているようだ。
2個セットなので友達用や彼氏彼女用、家族用に購入してもよいかもしれない。コントローラーの購入を検討している人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|2 個セット Switch2 コントローラー プロコン TURBO 連射 マクロ機能 背面ボタン付き ジャイロセンサー 4 段階 HD 振動 1000mAh 大容量 20 時間連続使用 Bluetooth 無線 スリープ解除 Switch/Switch Lite/OLED/Android/IOS/PC 対応
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