6月26日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版7月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版7月号」は6月26日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、日本ファルコムのデュアルディメンショナルARPG『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』を大紹介！ そのほか、バンダイナムコエンターテインメントの『Echoes of Aincrad』や、KONAMIの『がんばれゴエモン大集合！』など2026年7月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として、居心地のいい時間と空間を楽しむ「おすすめ家電ベスト10」を、ASCII Power ReviewではDellのノートPC「XPS 16」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版7月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年6月26日（金）から
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