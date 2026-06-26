週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版7月号」は6月26日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、日本ファルコムのデュアルディメンショナルARPG『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』を大紹介！ そのほか、バンダイナムコエンターテインメントの『Echoes of Aincrad』や、KONAMIの『がんばれゴエモン大集合！』など2026年7月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として、居心地のいい時間と空間を楽しむ「おすすめ家電ベスト10」を、ASCII Power ReviewではDellのノートPC「XPS 16」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！