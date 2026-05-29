週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版6月号」は5月29日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、スクウェア・エニックスのHD-2Dシリーズ初のアクションRPGとなる『冒険家エリオットの千年物語』を大紹介！ そのほか、アートディンクの『A列車で行こう9 Evolution』や、KONAMIの『パワフルプロ野球2026-2027』など2026年6月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集としてOSの不満を解消する「鉄板無料アプリ」を、ASCII Power Reviewではレノボの14型ノートPC「Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！