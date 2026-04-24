週刊アスキーのフリーペーパー

「週刊アスキー秋葉原限定版5月号」は4月24日（金）に配布されます。

今回の秋葉原限定版は、マーベラスのほのぼの生活ゲーム『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』のPS5／XSX|S版を大紹介！ そのほか、任天堂の『ヨッシーとフカシギの図鑑』や、シティコネクション発売のジェレコの名作シューティングのリメイク作『FZ: Formation Z（フォーメーションゼット）』など2026年5月発売の注目タイトルを掲載しています。

また、特集として「ハイコスパ家電」を、さらに動画も撮れるチェキ「instax mini Evo Cinema」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。

週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！