4月24日（金）に秋葉原の協力店舗で配布！
PS5／XSX|S版『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』を大紹介！週刊アスキー秋葉原限定版5月号が配布開始
週刊アスキーのフリーペーパー
「週刊アスキー秋葉原限定版5月号」は4月24日（金）に配布されます。
今回の秋葉原限定版は、マーベラスのほのぼの生活ゲーム『牧場物語 Let’s！風のグランドバザール』のPS5／XSX|S版を大紹介！ そのほか、任天堂の『ヨッシーとフカシギの図鑑』や、シティコネクション発売のジェレコの名作シューティングのリメイク作『FZ: Formation Z（フォーメーションゼット）』など2026年5月発売の注目タイトルを掲載しています。
また、特集として「ハイコスパ家電」を、さらに動画も撮れるチェキ「instax mini Evo Cinema」を掲載するなど、見逃せない記事が満載です。
週刊アスキー 秋葉原限定版は、秋葉原の量販店・パーツショップなどの協力店舗で配布しています。注目の自作PC・デジタル関連の企画やゲーム・アニメの情報を今後もお届けしていきます。秋葉原にお立ちよりの際はぜひ手に取ってみてください！
週刊アスキー 秋葉原限定版3月号（秋葉原限定配布）
■判型：A4変形
■価格：無料
■配布日：2026年4月24日（金）から
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