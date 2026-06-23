Amazonセール情報大紹介！ 第1939回
買ったあとに「あの機能も欲しかった」では遅い。過不足ないZenbook 14 OLEDが22万円台
2026年06月23日 18時00分更新
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【Amazonで割引中】ASUS 14型ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED UX3405CA」がAmazonタイムセール対象。参考価格249,800円のところ、8％オフの229,800円で販売中。
20万円を超えるノートPCになると、CPUやメモリだけでは選びにくい。購入後に不足を感じないか、数年先まで使い続けられそうかといった点も判断材料になる。ASUSの「Zenbook 14 OLED」は、有機ELタッチディスプレーや1TB SSDなどを備えたモデル。スペック表を見ていくと、幅広い要素を押さえた構成となっている。
①Core Ultra 7とAI Boost（NPU）
CPUにはIntel Core Ultra 7 255Hを採用。AI処理向けのIntel AI Boost（NPU AI エンジン）を内蔵するほか、Copilotキーも搭載する。16GBメモリと1TB SSDを備え、グラフィックスにはIntel Arc Graphicsを採用している。
②約1.28kgの薄型軽量設計
本体重量は約1.28kg、厚さは14.9mm。「使う場所を選ばない薄型軽量設計」かつ、75Whバッテリーを搭載する。約16.4時間（アイドル時）のバッテリー駆動や急速充電に対応し、ミリタリーグレードの耐久テストもクリアしている。
③有機ELディスプレーとASUS AiSenseカメラ
14型の有機ELディスプレーを搭載し、解像度は1920×1200ドット、アスペクト比は16:10。タッチ操作に対応するほか、超狭額ベゼルやブルーライト軽減機能も備える。さらにASUS AiSenseカメラや双方向AIノイズキャンセリング機能、顔認証対応IRカメラも搭載している。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 7 255H
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】14型 有機EL（1920×1200、16:10、タッチ対応）
【Office】WPS Office 2 Standard Edition付属
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