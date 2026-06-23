Amazonセール情報大紹介！ 第1938回
パナソニックの50型が大幅割引中。Fire TV搭載の4Kテレビが7万円台
2026年06月23日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】パナソニック 50V型液晶テレビ「TV-50W80A」をチェック！
パナソニックの50V型液晶テレビ「TV-50W80A」がAmazonで割引対象。参考価格125,000円のところ、40％オフの75,535円で販売中。
国内メーカーのテレビは気になるけれど、価格がネックになりがちだ。特に50型を超えてくると、なおさら。そんな中、パナソニックの「TV-50W80A」は、Fire TVを搭載した50V型の4K液晶テレビにもかかわらず、「パナソニックでこの価格ならアリかも」と思わせる1台だ。
①Fire TV搭載で動画配信サービスに対応
Fire TVを搭載し、放送中の番組やネット動画をひとつの画面から探せるのが特徴。Alexaにも対応しており、音声による操作も行なえる。50V型の4K液晶テレビとして、動画配信サービスとテレビ放送の両方に対応する。
②AI高画質エンジンと直下型高輝度液晶
映像面では、新世代AI高画質エンジンを搭載。AI技術を活用した高画質処理に加え、直下型高輝度液晶も採用しており、明るい映像を楽しめる。また、エリアコントラスト制御PROによってエリアごとにコントラスト制御を行ない、高コントラストな映像表現を支える。
③Dolby Atmos対応のサウンド機能
Dolby Atmosに対応している点も特徴のひとつ。映像だけでなく音にも配慮した構成を採用する。Fire TVによる動画コンテンツの視聴や4K映像とあわせて、サウンド面にも注目したい。
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