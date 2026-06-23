NECでこの構成ならアリかも。Ryzen 7搭載「LAVIE N15」が13万円台

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【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15」をチェック！

NECのノートPC「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。過去価格168,800円のところ、21％オフの132,800円で販売中。

NECのノートPCは安心感・高級感がある一方で、多少お高めという印象を持っている人もいるかもしれない。しかし、今回の「LAVIE N15」はRyzen 7と16GBメモリを備えながら、13万円台で購入できる構成に収まっている。価格だけでなく、メーカーや基本性能も重視して選びたいならチェックしておきたい。

①Ryzen 7と16GBメモリの構成

基本性能を支える部分として、CPUにはAMD Ryzen 7 7735Uプロセッサーを採用。メモリは16GB（16GB×1）を搭載し、最大32GBまで対応する。ストレージは256GB SSD（PCIe）。

②15.6型フルHD IPS液晶を搭載

画面には15.6型ワイドのスーパーシャインビューLED IPS液晶を採用。広視野角のフルHD（1920×1080）表示に対応する。HD解像度（720p）対応カメラやプライバシーシャッター、ステレオマイクも備えている。

③オフィスアプリと充実した接続端子

Microsoft 365 Personal（24カ月版）とOffice Home & Business 2024 オプション付のモデル。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI出力端子、有線LANなどを搭載している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735U

【メモリ】16GB

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレー】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（フルHD）

【オフィス】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付