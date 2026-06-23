Amazonセール情報大紹介！ 第1937回
NECでこの構成ならアリかも。Ryzen 7搭載「LAVIE N15」が13万円台
2026年06月23日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC ノートPC「LAVIE N15」をチェック！
NECのノートPC「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。過去価格168,800円のところ、21％オフの132,800円で販売中。
NECのノートPCは安心感・高級感がある一方で、多少お高めという印象を持っている人もいるかもしれない。しかし、今回の「LAVIE N15」はRyzen 7と16GBメモリを備えながら、13万円台で購入できる構成に収まっている。価格だけでなく、メーカーや基本性能も重視して選びたいならチェックしておきたい。
①Ryzen 7と16GBメモリの構成
基本性能を支える部分として、CPUにはAMD Ryzen 7 7735Uプロセッサーを採用。メモリは16GB（16GB×1）を搭載し、最大32GBまで対応する。ストレージは256GB SSD（PCIe）。
②15.6型フルHD IPS液晶を搭載
画面には15.6型ワイドのスーパーシャインビューLED IPS液晶を採用。広視野角のフルHD（1920×1080）表示に対応する。HD解像度（720p）対応カメラやプライバシーシャッター、ステレオマイクも備えている。
③オフィスアプリと充実した接続端子
Microsoft 365 Personal（24カ月版）とOffice Home & Business 2024 オプション付のモデル。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI出力端子、有線LANなどを搭載している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735U
【メモリ】16GB
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレー】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（フルHD）
【オフィス】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付
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