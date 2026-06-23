9800X3DとRTX 5070 Ti搭載のハイエンドPC。週替りセールで10万円引き

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週替わり・台数限定でBTOパソコンを特価販売

arkhiveでは現在、「週替りセール」を開催中。毎週更新される台数限定の特別価格キャンペーンで、対象モデルは予定台数に達し次第、セール価格での販売を終了する。ハイエンド構成のゲーミングPCから比較的手頃なモデルまでラインアップされているのも特徴だ。

arkhive「今週の週替りセールPC」おすすめの1台

arkhive Gaming Custom GC-A7G57R

549,800円 → 449,800円（週替わり限定セール価格）

おすすめモデルとしてピックアップしたいのが「GC-A7G57R」。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載したゲーミングPCで、32GB DDR5メモリや2TB NVMe SSDも備える。

マザーボードにはASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFIを採用するほか、850W 80PLUS Gold認証電源や360mm水冷CPUクーラーも搭載。BTOカスタマイズにも対応しており、用途に合わせて構成を変更できる。