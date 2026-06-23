約950gの軽量ボディに32GBメモリ。THIRDWAVEの14型ノートがアウトレット特価

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訳あり新品やキャンセル未使用品を特価販売

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。アウトレットPCとは、お客様キャンセル品や外観に生産過程などでキズありと判断された製品を特価販売するもので、いずれも未使用品として提供される。

ラインアップにはノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPCなどを用意。Core Ultra 7搭載ノートやGeForce RTX 50シリーズ搭載ゲーミングPCなども対象となっており、通常品より安く購入できるモデルを探している人はチェックしてみてほしい。

ドスパラ「アウトレットセール」おすすめの1台

THIRDWAVE アウトレット特価 F-14LN7LA（訳あり新品）73550600

169,690円（アウトレット特価）

「THIRDWAVE F-14LN7LA」は、Core Ultra 7 258Vや32GBメモリ、1TB SSDを搭載する14型ノートPC。ディスプレーには1920×1200ドット表示の14型液晶を採用する。

訳あり新品として販売されているモデルで、本体に細かなキズが見られるものの動作に問題はない。

スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit

【CPU】Core Ultra 7 258V

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD