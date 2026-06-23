MIL規格準拠のChromebook登場！ ASUSのChromebook Plusが9万円台

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【Amazonで割引中】ASUS「Chromebook Plus CX34」をチェック！

ASUSの「Chromebook Plus CX34」がAmazonタイムセール対象。参考価格108,909円のところ、9％オフの98,990円で販売中。

Chromebookというと、学校や家庭向けモデルを思い浮かべる人が多いはずだ。実際見かける機会も多く、そうしたイメージは根強い。そんな中で目を引くのが、ASUSの「Chromebook Plus CX34」。Core 3 100Uを搭載するChromebook Plusモデルだ。

①Chromebook Plus対応

GoogleのChromebook Plusに準拠したモデル。Core 3 100Uと8GBメモリ、128GB eMMCストレージを搭載する。AIを活用した機能にも対応し、Adobe Photoshopなどによる画像編集、LumaFusionによる動画編集も利用できる。

②タッチ対応14型液晶

14型フルHDのノングレア液晶を搭載。タッチ操作に対応するほか、180°まで開くフラットヒンジも備える。画面を共有しやすい構造を採用し、207万画素Webカメラやプライバシーシャッターも搭載する。

③堅牢性とモバイル性

約1.43kgのボディに加え、バッテリー駆動時間は約11.1時間。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。MIL-STD-810H準拠テストを標高や気温、湿度、振動などの条件でクリアしており、堅牢性も特徴のひとつだ。

製品スペック

【CPU】Intel Core 3 100U

【メモリ】8GB LPDDR5-4800

【ストレージ】128GB eMMC

【ディスプレー】14型フルHD（1920×1080ドット）ノングレア液晶

【OS】ChromeOS

【バッテリー】約11.1時間

【重量】約1.43kg