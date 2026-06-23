Amazonセール情報大紹介！ 第1936回
MIL規格準拠のChromebook登場！ ASUSのChromebook Plusが9万円台
2026年06月23日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS「Chromebook Plus CX34」をチェック！
ASUSの「Chromebook Plus CX34」がAmazonタイムセール対象。参考価格108,909円のところ、9％オフの98,990円で販売中。
Chromebookというと、学校や家庭向けモデルを思い浮かべる人が多いはずだ。実際見かける機会も多く、そうしたイメージは根強い。そんな中で目を引くのが、ASUSの「Chromebook Plus CX34」。Core 3 100Uを搭載するChromebook Plusモデルだ。
①Chromebook Plus対応
GoogleのChromebook Plusに準拠したモデル。Core 3 100Uと8GBメモリ、128GB eMMCストレージを搭載する。AIを活用した機能にも対応し、Adobe Photoshopなどによる画像編集、LumaFusionによる動画編集も利用できる。
②タッチ対応14型液晶
14型フルHDのノングレア液晶を搭載。タッチ操作に対応するほか、180°まで開くフラットヒンジも備える。画面を共有しやすい構造を採用し、207万画素Webカメラやプライバシーシャッターも搭載する。
③堅牢性とモバイル性
約1.43kgのボディに加え、バッテリー駆動時間は約11.1時間。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3にも対応する。MIL-STD-810H準拠テストを標高や気温、湿度、振動などの条件でクリアしており、堅牢性も特徴のひとつだ。
製品スペック
【CPU】Intel Core 3 100U
【メモリ】8GB LPDDR5-4800
【ストレージ】128GB eMMC
【ディスプレー】14型フルHD（1920×1080ドット）ノングレア液晶
【OS】ChromeOS
【バッテリー】約11.1時間
【重量】約1.43kg
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