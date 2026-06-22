Amazonセール情報大紹介！ 第1935回
持ち運びを意識するなら。約1.2kgのAcer「Aspire Lite 14」が7万円台
2026年06月22日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Acer 14型ノートPC「Aspire Lite 14（AL14-45P-H38U）をチェック！
Acerの14型ノートPC「Aspire Lite 14（AL14-45P-H38U）」がAmazonタイムセール対象。参考価格84,800円のところ、16％オフの70,820円で販売中。
ノートPCを選ぶときはCPUやメモリ容量に目が向きやすい。しかし、持ち運ぶ機会があるなら、本体重量も重要な比較ポイントになる。一方で、軽量モデルを探し始めると価格が上がりやすく、選択肢は意外と限られてくる。
Acerの「Aspire Lite 14」は、約1.2kgの軽量ボディを採用した14型ノートPC。重量だけでなく価格帯も含めて比較したいときに、候補に入ってくる1台だ。
①約1.2kgの軽量設計
Aspire Lite 14の特徴のひとつが約1.2kgの軽量スリムボディだ。厚さは約19.10mmで、180°フラットオープン設計も採用する。
②16:10の14型ディスプレー
ディスプレーには14インチのWUXGA（1920×1200）液晶を採用。一般的な16:9よりも縦方向に広い16:10アスペクト比に加え、IPSパネルや非光沢仕様も備える。
③Ryzen 3搭載の基本構成
CPUにはAMD Ryzen 3 5400Uを採用し、8GBメモリと256GB SSDを搭載。無線機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応する。USB Type-CやUSB Type-A、HDMI出力ポート、ヘッドセット端子なども備える。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 3 5400Uプロセッサー
【メモリ】8GB
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレー】14インチ WUXGA（1920×1200）、16:10、IPS、非光沢液晶
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