32GB・1TB・165Hz対応OLEDがデフォ。RTX 5060 Laptop GPU搭載のLenovoノートPC「Legion 5i」

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【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「Legion 5i（83F0007SJP）」をチェック！

LenovoのゲーミングノートPC「Legion 5i（83F0007SJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格289,300円のところ、10％オフの259,900円で販売中。

ノートPCは購入後の増設や交換が難しいため、最初からどこまで揃っているかが重要になる。性能だけでなく、メモリ容量やストレージ容量、ディスプレーまで含めて選ぶと、候補は意外と多くない。Lenovoの「Legion 5i」は、そうした条件で探しているならチェックしておきたいモデルだ。

①32GBメモリと1TB SSDを標準搭載

32GB DDR5-5600メモリと1TB PCIe Gen4 SSDを標準搭載。CPUやGPUだけでなく、メモリやストレージ容量まで重視して選びたい場合にも注目したい構成だ。購入時から大容量メモリと大容量SSDを備えている点が特徴となっている。

②15.1型有機ELディスプレーを採用

15.1型のWQXGA（2560×1600ドット）有機ELディスプレーを搭載。リフレッシュレートは最大165Hzに対応し、16:10アスペクト比を採用する。高解像度と高リフレッシュレートを兼ね備えたディスプレー構成も魅力のひとつだ。

③RTX 5060とCore Ultra 7を搭載

GPUにはGeForce RTX 5060 Laptop GPU、CPUにはIntel Core Ultra 7 255HXを採用。さらにWi-Fi 7やThunderbolt 4も備えるなど高い拡張性を持つ。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 7 255HX

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】1TB PCIe Gen4 SSD

【ディスプレー】15.1型 WQXGA（2560×1600）有機EL、165Hz、16:10

【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU