Amazonセール情報大紹介！ 第1933回
結局こういうPCが最後まで候補に残る。Core 7搭載ノートASUS「Vivobook 15」が15万円台
2026年06月22日 16時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。
ノートPCを選ぶときに悩ましいのが、どこを優先してどこを妥協するかだ。性能を重視すると価格が上がり、軽さを求めると構成が物足りなくなることもある。毎日使うものだからこそ、極端な特徴より全体のバランスを重視したくなる人も多いだろう。
ASUSの「Vivobook 15」は、そんな比較の中で気になる存在だ。Core 7や16GBメモリを搭載しながら、約1.7kgのボディやAIノイズキャンセリング機能も備えている。
①Core 7と16GBメモリの基本構成
Core 7 350と16GB DDR5-5600メモリ、512GB SSDを搭載するAmazon.co.jp限定モデル。NPU「Intel AI Boost（最大17TOPS）」も備えており、基本構成の充実度も特徴となっている。
②15.6型液晶と約1.7kgのバランス
15.6型フルHDのノングレア液晶を搭載。3辺狭額ベゼルや広視野角パネルを採用するほか、TÜV Rheinland認証を取得したアイケア機能によりブルーライトを低減する。重量は約1.7kgで、バッテリー駆動時間は最大約10.7時間（アイドル時）。
③AIノイズキャンセリングと入力環境
AIノイズキャンセリング機能やプライバシーシャッター付きWebカメラを搭載。さらにASUS ErgoSenseキーボードやテンキーも備える。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIを搭載し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応する。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 350
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア
【NPU】Intel AI Boost（最大17TOPS）
【重量】約1.7kg
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1932回
トピックススケルトン素材がゲーマー心に刺さる。RTX 5060 Laptop GPU搭載のMSI「Cyborg 15」が21万円切り
-
第1930回
トピックス【Amazonタイムセール】派手じゃないけど、変なクセもない。Core Ultra 7搭載のHPノートが16万円台
-
第1930回
トピックス約1.3kgなのに妥協知らずのモバイルノート。有機EL搭載のASUS「Vivobook S14」が15万円台
-
第1929回
トピックス気付いたら候補から消えない。LenovoのIdeaPad Slim 5が19万円台
-
第1928回
トピックス10万円以下で性能重視ならコレ。Ryzen 7搭載 ASUS「Vivobook 15」が94,800円
-
第1927回
トピックスRTX 5070＋32GBメモリ搭載機が26万円台？ MSI「Katana 15 HX」が13％オフ
-
第1926回
トピックス全部コミコミで買える安心感。32GBメモリ・1TB SSD・Office付きのDell 16がタイムセール
- この連載の一覧へ