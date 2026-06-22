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Amazonセール情報大紹介！ 第1933回

結局こういうPCが最後まで候補に残る。Core 7搭載ノートASUS「Vivobook 15」が15万円台

2026年06月22日 16時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」をチェック！

　ASUSのノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」がAmazonタイムセール対象。参考価格179,800円のところ、11％オフの159,800円で販売中。

　ノートPCを選ぶときに悩ましいのが、どこを優先してどこを妥協するかだ。性能を重視すると価格が上がり、軽さを求めると構成が物足りなくなることもある。毎日使うものだからこそ、極端な特徴より全体のバランスを重視したくなる人も多いだろう。

　ASUSの「Vivobook 15」は、そんな比較の中で気になる存在だ。Core 7や16GBメモリを搭載しながら、約1.7kgのボディやAIノイズキャンセリング機能も備えている。

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」を入手

①Core 7と16GBメモリの基本構成

　Core 7 350と16GB DDR5-5600メモリ、512GB SSDを搭載するAmazon.co.jp限定モデル。NPU「Intel AI Boost（最大17TOPS）」も備えており、基本構成の充実度も特徴となっている。

②15.6型液晶と約1.7kgのバランス

　15.6型フルHDのノングレア液晶を搭載。3辺狭額ベゼルや広視野角パネルを採用するほか、TÜV Rheinland認証を取得したアイケア機能によりブルーライトを低減する。重量は約1.7kgで、バッテリー駆動時間は最大約10.7時間（アイドル時）。

③AIノイズキャンセリングと入力環境

　AIノイズキャンセリング機能やプライバシーシャッター付きWebカメラを搭載。さらにASUS ErgoSenseキーボードやテンキーも備える。USB Type-CやUSB Type-A、HDMIを搭載し、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応する。

製品スペック

【CPU】Intel Core 7 350

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）ノングレア

【NPU】Intel AI Boost（最大17TOPS）

【重量】約1.7kg

アマゾンでASUS ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」を入手
 

・商品名：ノートPC「Vivobook 15（X1504MA-C7165SIA）」
・メーカー名：ASUS

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